Виктор Кувайцев провел выездное совещание на стадионе «Зенит»

Глава администрации города Виктор Кувайцев провел совещание на стадионе «Зенит», в котором также принял участие вице-губернатор Валерий Савин, заместитель председателя правительства региона Валерий Беспалов, заместитель главы администрации города Владимир Попков, начальник управления финансов Ольга Завьялкина, начальник УКС г. Пензы Игорь Умнов,министр физической культуры и спорта Григорий Кабельский, представители Министерства строительства и дорожного хозяйства и другие ответственные лица.



В ходе совещания обсуждались вопросы обеспечения безопасности спортивного объекта, который планируется задействовать как тренировочную базу в рамках Чемпиона мира по футболу в 2018 году.



Глава администрации города отметил, что в настоящий момент ведется большая работа по ремонту улично-дорожной сети по маршруту следования спортивных команд на тренировочную базу «Зенита», в том числе, прорабатывается вопрос ремонта фасадов жилых домов, расположенных на красных линиях по маршруту следования к стадиону "Зенит".



- Необходимо вести строительные работы четко в соответствии с графиком. Особое внимание следует обратить на качество натурального покрытия спортивной площадки, и его содержание, - подчеркнул Виктор Кувайцев, поручив начальнику УКС г. Пензы Игорю Умнову осуществлять постоянный контроль за ходом ведения работ.



По данным МКУ УКС г. Пензы, в рамках реконструкции тренировочной площадки спортивного комплекса на базе муниципального автономного учреждения «Футбольный Клуб «Зенит», в настоящее время выполнены следующие виды работ:

демонтажные работы;

устройство сетей наружного электроснабжения КЛ-10кВ;

фундамент под ТП;

газопровод низкого давления;

установка МБ-1;

устройство дождевой канализации;

устройство фундаментов под мачты освещения;

устройство фундаментов под КПП 1;

установка ТП;

устройство фундаментов под трибуну, навесы, скамейки запасных;

устройство монолитной плиты фундаментов под административно-бытовое здание;

устройство монолитного каркаса административного здания;

устройство трибун;

подготовлено основание поля с натуральным покрытием;

- засев трав поля с натуральным покрытием.

В соответствии с требованиями FIFA и рекомендациями Министерства спорта РФ устройство поля с натуральным покрытием выполнен путем посева трав мятлик луговой и райграс пастбищный.

При устройстве плодородного слоя применяется растительная смесь: песок, торф, чернозем.