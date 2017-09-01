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Виктор Кувайцев провел выездное совещание на стадионе «Зенит»
Сегодня в Пензе
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Глава администрации города Виктор Кувайцев провел совещание на стадионе «Зенит», в котором также принял участие вице-губернатор Валерий Савин, заместитель председателя правительства региона Валерий Беспалов, заместитель главы администрации города Владимир Попков, начальник управления финансов Ольга Завьялкина, начальник УКС г. Пензы Игорь Умнов,министр физической культуры и спорта Григорий Кабельский, представители Министерства строительства и дорожного хозяйства и другие ответственные лица. В соответствии с требованиями FIFA и рекомендациями Министерства спорта РФ устройство поля с натуральным покрытием выполнен путем посева трав мятлик луговой и райграс пастбищный. При устройстве плодородного слоя применяется растительная смесь: песок, торф, чернозем.
Глава администрации города Виктор Кувайцев провел совещание на стадионе «Зенит», в котором также принял участие вице-губернатор Валерий Савин, заместитель председателя правительства региона Валерий Беспалов, заместитель главы администрации города Владимир Попков, начальник управления финансов Ольга Завьялкина, начальник УКС г. Пензы Игорь Умнов,министр физической культуры и спорта Григорий Кабельский, представители Министерства строительства и дорожного хозяйства и другие ответственные лица.
В соответствии с требованиями FIFA и рекомендациями Министерства спорта РФ устройство поля с натуральным покрытием выполнен путем посева трав мятлик луговой и райграс пастбищный.
При устройстве плодородного слоя применяется растительная смесь: песок, торф, чернозем.
Новость: Администрация города Пензы 01 2017
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