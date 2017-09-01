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Фонд оплаты труда лесничеств Пензенской области формируется за счет федерального и областного бюджетов
Сегодня в Пензе
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По данным официальной статистики, средняя заработная плата в лесничествах Пензенской области в 2016 году составила 17 842 рублей. «Я хорошо знаю, о чем вы говорите – моя мама 43 года проработала в лесничестве, это очень тяжелая работа, - ответил губернатор на обращение жителя Пензенской области Ильдара Акжигитова, интересовавшегося перспективами повышения заработной платы в этой отрасли. - По моему поручению, с 1 сентября 2017 года запланирована индексация заработной платы работников лесничеств на 5%. Соответствующие изменения в закон о бюджете Пензенской области уже внесены». «Показатели по отрасли отстают от среднеобластного размера заработной платы. Мы вернемся к этому вопросу при утверждении регионального бюджета на следующий год», - подытожил Иван Белозерцев.
По данным официальной статистики, средняя заработная плата в лесничествах Пензенской области в 2016 году составила 17 842 рублей.
«Я хорошо знаю, о чем вы говорите – моя мама 43 года проработала в лесничестве, это очень тяжелая работа, - ответил губернатор на обращение жителя Пензенской области Ильдара Акжигитова, интересовавшегося перспективами повышения заработной платы в этой отрасли. - По моему поручению, с 1 сентября 2017 года запланирована индексация заработной платы работников лесничеств на 5%. Соответствующие изменения в закон о бюджете Пензенской области уже внесены».
«Показатели по отрасли отстают от среднеобластного размера заработной платы. Мы вернемся к этому вопросу при утверждении регионального бюджета на следующий год», - подытожил Иван Белозерцев.
Новость: Правительство Пензенской области 01 2017
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