Фонд оплаты труда лесничеств Пензенской области формируется за счет федерального и областного бюджетов

По данным официальной статистики, средняя заработная плата в лесничествах Пензенской области в 2016 году составила 17 842 рублей.

«Я хорошо знаю, о чем вы говорите – моя мама 43 года проработала в лесничестве, это очень тяжелая работа, - ответил губернатор на обращение жителя Пензенской области Ильдара Акжигитова, интересовавшегося перспективами повышения заработной платы в этой отрасли. - По моему поручению, с 1 сентября 2017 года запланирована индексация заработной платы работников лесничеств на 5%. Соответствующие изменения в закон о бюджете Пензенской области уже внесены».

«Показатели по отрасли отстают от среднеобластного размера заработной платы. Мы вернемся к этому вопросу при утверждении регионального бюджета на следующий год», - подытожил Иван Белозерцев.