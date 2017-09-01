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 Пятница, 01 сентября 2017
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В суд направлено уголовное дело по обвинению жителя Кузнецка в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни
Сегодня в Пензе
 

В суд направлено уголовное дело по обвинению жителя Кузнецка в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть нескольких человек, и мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области окончено расследование уголовного дела по обвинению  жителя города Кузнецка 1975 года рождения в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.238 УК РФ (хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц), двух эпизодов ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

По данным следствия, не позднее 16 ноября 2016 года (точное время следствием не установлено) обвиняемый с целью дальнейшей реализации приобрел у неустановленных следствием лиц не менее 8 бутылок с фирменным наименованием «Bacardi Black» со спиртосодержащей жидкостью, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья человека. Впоследствии он сбыл их одному из потерпевших.

После приобретения контрафактного алкоголя мужчина часть бутылок перевез в принадлежащий ему шоу-бар «NORA», где в ночь с 19 на 20 ноября 2016 года отмечал свой день рождения. В результате употребления опасной спиртосодержащей жидкости от отравления метиловым спиртом скончались 5 мужчин, 9 – получили острое отравление метанолом, расценивающееся как легкий вред здоровью человека.

Кроме того, выявлены два факта совершения обвиняемым мошенничества в крупном размере. Так, в 2012-2013 годах злоумышленник незаконно приобрел право собственности на квартиру и процент доли жилого дома, расположенные в городе Кузнецке. Мошеннические действия совершены им путем составления фиктивных документов, необходимых для регистрации права собственности на указанные объекты недвижимости. Впоследствии мужчина реализовал жилые помещения и распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению. 

Уголовное дело расследовано следователями регионального Следственного комитета России при взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Пензенской области.

В ходе следствия мужчина задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый не признал. 

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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