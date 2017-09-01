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Завершилось первенство Пензенской области по футболу среди любительских команд
Сегодня в Пензе
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Игры проводились в три этапа. В соревнованиях принимали участие 18 мужских команд из 18 муниципальных районов Пензенской области. На первом этапе соревнований команды были разбиты на 6 подгрупп, игры проводились по круговой системе. Победители 1, 2, 3 групп и победители 4,5,6 групп образовали две группы: «Юго-Запад» и «Северо-Восток» (по 3 команды в каждой). На втором этапе команды играли по круговой системе. Команды, занявшие первые места в своих подгруппах, получали право сыграть в финале турнира. Команды, занявшие вторые места – сражались за 3-4 места. В финал соревнований вышли команды Кузнецкого и Шемышейского районов, 3-4 места оспаривали команды Земетчинского и Никольского районов. Победители и призеры первенства определялись в сериях из 2-х матчей. По итогам сыгранных матчей победу в турнире одержала команда Кузнецкого района, второе место у футболистов из Шемышейского района. Замкнули тройку призеров футболисты Земетчинского района. Поздравляем наших Чемпионов!!!
Игры проводились в три этапа. В соревнованиях принимали участие 18 мужских команд из 18 муниципальных районов Пензенской области.
На первом этапе соревнований команды были разбиты на 6 подгрупп, игры проводились по круговой системе.
Победители 1, 2, 3 групп и победители 4,5,6 групп образовали две группы: «Юго-Запад» и «Северо-Восток» (по 3 команды в каждой). На втором этапе команды играли по круговой системе. Команды, занявшие первые места в своих подгруппах, получали право сыграть в финале турнира. Команды, занявшие вторые места – сражались за 3-4 места.
В финал соревнований вышли команды Кузнецкого и Шемышейского районов, 3-4 места оспаривали команды Земетчинского и Никольского районов. Победители и призеры первенства определялись в сериях из 2-х матчей.
По итогам сыгранных матчей победу в турнире одержала команда Кузнецкого района, второе место у футболистов из Шемышейского района. Замкнули тройку призеров футболисты Земетчинского района.
Поздравляем наших Чемпионов!!!
Новость: Администрация Кузнецкого района 01 2017
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