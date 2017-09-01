Завершилось первенство Пензенской области по футболу среди любительских команд

Игры проводились в три этапа. В соревнованиях принимали участие 18 мужских команд из 18 муниципальных районов Пензенской области.

На первом этапе соревнований команды были разбиты на 6 подгрупп, игры проводились по круговой системе.

Победители 1, 2, 3 групп и победители 4,5,6 групп образовали две группы: «Юго-Запад» и «Северо-Восток» (по 3 команды в каждой). На втором этапе команды играли по круговой системе. Команды, занявшие первые места в своих подгруппах, получали право сыграть в финале турнира. Команды, занявшие вторые места – сражались за 3-4 места.

В финал соревнований вышли команды Кузнецкого и Шемышейского районов, 3-4 места оспаривали команды Земетчинского и Никольского районов. Победители и призеры первенства определялись в сериях из 2-х матчей.

По итогам сыгранных матчей победу в турнире одержала команда Кузнецкого района, второе место у футболистов из Шемышейского района. Замкнули тройку призеров футболисты Земетчинского района.

Поздравляем наших Чемпионов!!!