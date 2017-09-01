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Глава администрации Владимир Едалов в рамках рабочей поездки посетил крестьянское (фермерское) хозяйство «Хасаншина»
Сегодня в Пензе
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Глава администрации Владимир Едалов в рамках рабочей поездки посетил крестьянское (фермерское) хозяйство «Хасаншина» с Н-Барнуки, где завезено 220 голов поголовья крупного рогатого скота мясного направления, в том числе 195 коров. Встреча состоялась по вопросам кормления и сохранности поголовья скота, также обсуждались вопросы развития отрасли мясного скотоводства. Владимир Едалов осмотрел зимние и летние помещения для содержания животных, установки для кормления КРС. Посещая крестьянское (фермерское) хозяйство, глава района высоко оценил итоги деятельности КФХ. КФХ «Хасаншина» занимается также растениеводством. В 2017 году посевная площадь хозяйства составляет 220 га зернобобовых культур.
Глава администрации Владимир Едалов в рамках рабочей поездки посетил крестьянское (фермерское) хозяйство «Хасаншина» с Н-Барнуки, где завезено 220 голов поголовья крупного рогатого скота мясного направления, в том числе 195 коров.
Встреча состоялась по вопросам кормления и сохранности поголовья скота, также обсуждались вопросы развития отрасли мясного скотоводства.
Владимир Едалов осмотрел зимние и летние помещения для содержания животных, установки для кормления КРС.
Посещая крестьянское (фермерское) хозяйство, глава района высоко оценил итоги деятельности КФХ.
КФХ «Хасаншина» занимается также растениеводством. В 2017 году посевная площадь хозяйства составляет 220 га зернобобовых культур.
Новость: Администрация Сосновоборского района 01 2017
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