Глава администрации Владимир Едалов в рамках рабочей поездки посетил крестьянское (фермерское) хозяйство «Хасаншина» с Н-Барнуки, где завезено 220 голов поголовья крупного рогатого скота мясного направления, в том числе 195 коров. Встреча состоялась по вопросам кормления и сохранности поголовья скота, также обсуждались вопросы развития отрасли мясного скотоводства. Владимир Едалов осмотрел зимние и летние помещения для содержания животных, установки для кормления КРС. Посещая крестьянское (фермерское) хозяйство, глава района высоко оценил итоги деятельности КФХ. КФХ «Хасаншина» занимается также растениеводством. В 2017 году посевная площадь хозяйства составляет 220 га зернобобовых культур.

Новость: Администрация Сосновоборского района 01 2017