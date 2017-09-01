В администрации Никольского района состоялась 92 сессия Собрания представителей Никольского района третьего созыва

Сессию открыл и вел глава Никольского района Николай Службин. В заседании приняли участие заместители главы администрации Никольского района, начальники отделов, управлений администрации Никольского района и иных органов местного самоуправления, помощник прокурора Никольского района Светлана Сладкова, приглашенные.

На рассмотрение депутатов было вынесено 9 проектов решений. Были приняты изменения и дополнения в бюджет Никольского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, изменения в Устав Никольского района. По всем вопросам были приняты положительные решения.

В завершении сессии глава Никольского района Николай Службин поблагодарил депутатов за работу, подвел итоги деятельности Собрания представителей Никольского района III созыва за 5 лет: проведено 92 сессии, на которых было принято 733 акта. Первый заместитель главы администрации Никольского района Константин Тимофеев также поблагодарил депутатский состав Собрания представителей Никольского района за активное участие в жизни района.