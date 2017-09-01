В территориальном отделе ЗАГС Ленинского района города Пензы состоялось заседание Коллегии Управления ЗАГС Пензенской области.

В заседании приняли участие представители Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Пензенской области - начальник отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния Ольга Борисова, специалист-эксперт отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния Тамара Перетрухина, члены Общественного совета при Управлении ЗАГС Пензенской области и руководители территориальных отделов ЗАГС Пензенской области.

На заседании подведены итоги работы Управления ЗАГС за первое полугодие 2017 года и заслушаны отчёты о деятельности отдельных территориальных отделов. С докладом о проделанной работе выступила начальник Управления ЗАГС Пензенской области Лариса Кривозубова.