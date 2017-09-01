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300 пензенских школьников отправятся отдыхать на Черноморское побережье в III смену за счет средств регионального бюджета
Сегодня в Пензе
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1 сентября 2017 года 300 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отправятся на отдых в пансионат с лечением «Приморский», расположенный в 12 км от города-курорта Геленджик, в п. Кабардинка Краснодарского края. В 2017 году по поручению Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева из областного бюджета выделено 20 млн руб. – это позволило дополнительно приобрести 500 путевок в детские оздоровительные лагеря, расположенные на Черноморском побережье России. Всего в текущем году Минтрудом Пензенской области для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, закуплено 4 230 путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия на сумму 75 270 тыс. руб. (в 2016 – 55 270 тыс. руб.). В течение года отдохнут 16,2% от общего количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, школьного возраста (26 178 чел.), что на 5 % выше уровня прошлого года. Справочно. Согласно статье 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» к категории «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации» относятся дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, дети – жертвы насилия, дети, проживающие в малоимущих семьях, и дети с отклонениями в поведении.
1 сентября 2017 года 300 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отправятся на отдых в пансионат с лечением «Приморский», расположенный в 12 км от города-курорта Геленджик, в п. Кабардинка Краснодарского края.
В 2017 году по поручению Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева из областного бюджета выделено 20 млн руб. – это позволило дополнительно приобрести 500 путевок в детские оздоровительные лагеря, расположенные на Черноморском побережье России.
Всего в текущем году Минтрудом Пензенской области для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, закуплено 4 230 путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия на сумму 75 270 тыс. руб. (в 2016 – 55 270 тыс. руб.). В течение года отдохнут 16,2% от общего количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, школьного возраста (26 178 чел.), что на 5 % выше уровня прошлого года.
Справочно. Согласно статье 1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» к категории «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации» относятся дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, дети – жертвы насилия, дети, проживающие в малоимущих семьях, и дети с отклонениями в поведении.
Новость: Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области 01 2017
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