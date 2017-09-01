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Подготовка к участию в проведении Чемпионата мира по футболу FIFA-2018
Сегодня в Пензе
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Состоялось заседание Организационного комитета по подготовке к участию в проведении Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 Совещание прошло под председательством вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина. Основной темой заседания было обсуждение вопросов подготовки к участию в проведении Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, утверждённого распоряжением Правительства Пензенской области от 12.01.2016 г. 6-рП. В заседании приняли участие министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский, а также представители региональных министерств и ведомств. Кроме того, был рассмотрен вопрос о ходе работ по реконструкции тренировочной площадки на базе МАУ «Футбольный клуб «Зенит» в городе Пензе.
Состоялось заседание Организационного комитета по подготовке к участию в проведении Чемпионата мира по футболу FIFA-2018
Совещание прошло под председательством вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина.
Основной темой заседания было обсуждение вопросов подготовки к участию в проведении Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, утверждённого распоряжением Правительства Пензенской области от 12.01.2016 г. 6-рП.
В заседании приняли участие министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский, а также представители региональных министерств и ведомств.
Кроме того, был рассмотрен вопрос о ходе работ по реконструкции тренировочной площадки на базе МАУ «Футбольный клуб «Зенит» в городе Пензе.
Новость: Правительство Пензенской области 01 2017
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