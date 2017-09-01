Подготовка к участию в проведении Чемпионата мира по футболу FIFA-2018

Состоялось заседание Организационного комитета по подготовке к участию в проведении Чемпионата мира по футболу FIFA-2018

Совещание прошло под председательством вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина.

Основной темой заседания было обсуждение вопросов подготовки к участию в проведении Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, утверждённого распоряжением Правительства Пензенской области от 12.01.2016 г. 6-рП.

В заседании приняли участие министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский, а также представители региональных министерств и ведомств.

Кроме того, был рассмотрен вопрос о ходе работ по реконструкции тренировочной площадки на базе МАУ «Футбольный клуб «Зенит» в городе Пензе.