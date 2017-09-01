Глава администрации Шемышейского района Владимир Фадеев с рабочей поездкой посетил Наскафтымский сельсовет

2017-09-01

Глазове (Удмуртская Республика) с 29 августа по 1 сентября 2017 года проходит турнир памяти Сергея Николаевича Архангельского

2017-09-01

Экскурсии ветеранов по музеям Бессоновского района

2017-09-01

В настоящее время практически завершены отделка фасадов и входных групп здания

2017-09-01

На территории Пензенского района проводятся мероприятия по выявлению лиц не оплативших административный штраф

2017-09-01

По поручению Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева

2017-09-01

2 сентября 2017, в 7:30, в Благовещенскую церковь при Спасском кафедральном соборе г. Пензы

2017-09-01

Вопрос о благоустройстве населенных пунктов района и вопрос нормализации водоснабжения в поселениях района

2017-09-01

Провел встречи по проблемным вопросам с жителями сел Старый Мачим , Новый Мачим, Наскафтым, Арапино, Песчанка, Ранго - Лисьма

2017-09-01

Совещание прошло под председательством вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина

2017-09-01

В 2017 году по поручению Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева из областного бюджета выделено 20 млн руб

2017-09-01

На заседании подведены итоги работы Управления ЗАГС за первое полугодие 2017 года

2017-09-01

​Сессию открыл и вел глава Никольского района Николай Службин

2017-09-01

Глава администрации Сосновоборского района Владимир Едалов провел рабочую встречу

2017-09-01

В соревнованиях принимали участие 18 мужских команд из 18 муниципальных районов Пензенской области

2017-09-01