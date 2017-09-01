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Глава администрации Шемышейского района Владимир Фадеев с рабочей поездкой посетил Наскафтымский сельсовет
Сегодня в Пензе
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Глава администрации Шемышейского района Владимир Фадеев с рабочей поездкой посетил Наскафтымский сельсовет. Провел встречи по проблемным вопросам с жителями сел Старый Мачим , Новый Мачим, Наскафтым, Арапино, Песчанка, Ранго - Лисьма. Жители обратились к Владимиру Фадееву с вопросами благоустройства территорий, содержания дорог, водоснабжения, энергоснабжения, а также льготного обслуживания отдельных категорий граждан. До населения доведены меры государственной поддержки действующие на территории Пензенской области. Также обсуждались вопросы незаконного оборота алкогольной продукции.
Глава администрации Шемышейского района Владимир Фадеев с рабочей поездкой посетил Наскафтымский сельсовет. Провел встречи по проблемным вопросам с жителями сел Старый Мачим , Новый Мачим, Наскафтым, Арапино, Песчанка, Ранго - Лисьма.
Жители обратились к Владимиру Фадееву с вопросами благоустройства территорий, содержания дорог, водоснабжения, энергоснабжения, а также льготного обслуживания отдельных категорий граждан.
До населения доведены меры государственной поддержки действующие на территории Пензенской области. Также обсуждались вопросы незаконного оборота алкогольной продукции.
Новость: Администрация Шемышейского района 01 2017
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