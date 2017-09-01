В администрации Лопатинского района состоялось координационное совещание с главами администраций сельсоветов

Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев провел еженедельное координационное совещание с заместителями, начальниками отделов администрации района, главами администраций сельсоветов района. Основными вопросами, которого стали вопрос о благоустройстве населенных пунктов района и вопрос нормализации водоснабжения в поселениях района. Так же были рассмотрены вопросы подготовки к отопительному сезону, усиления мер по безопасности дорожного движения, усиления мер по противопожарной безопасности, хода работ в сельскохозяйственном секторе, строительства жилья, повышения налогового потенциала и другие важные темы.

Новость: Администрация Лопатинского района 01 2017