|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В администрации Лопатинского района состоялось координационное совещание с главами администраций сельсоветов
Сегодня в Пензе
|
Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев провел еженедельное координационное совещание с заместителями, начальниками отделов администрации района, главами администраций сельсоветов района. Основными вопросами, которого стали вопрос о благоустройстве населенных пунктов района и вопрос нормализации водоснабжения в поселениях района. Так же были рассмотрены вопросы подготовки к отопительному сезону, усиления мер по безопасности дорожного движения, усиления мер по противопожарной безопасности, хода работ в сельскохозяйственном секторе, строительства жилья, повышения налогового потенциала и другие важные темы.
Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев провел еженедельное координационное совещание с заместителями, начальниками отделов администрации района, главами администраций сельсоветов района.
Основными вопросами, которого стали вопрос о благоустройстве населенных пунктов района и вопрос нормализации водоснабжения в поселениях района.
Так же были рассмотрены вопросы подготовки к отопительному сезону, усиления мер по безопасности дорожного движения, усиления мер по противопожарной безопасности, хода работ в сельскохозяйственном секторе, строительства жилья, повышения налогового потенциала и другие важные темы.
Новость: Администрация Лопатинского района 01 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru