Акция «Подготовь ребенка к школе!» прошла во всех муниципальных районах и городских округах Пензенской области

Благотворительные мероприятия акции «Подготовь ребенка к школе!» по поручению Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева прошли во всех муниципальных районах и городских округах Пензенской области

Учреждения социального обслуживания населения муниципальных районов и городских округов Пензенской области формировали списки нуждающихся семей, воспитывающих детей школьного возраста. Помощь семьям канцелярскими товарами, одеждой, обувью и другими необходимыми школьными принадлежностями оказана адресно.

За счет средств муниципальных программ, социально-ориентированного бизнеса, некоммерческих организаций 4 839 детей (в 2016 году – 4 028 детей) из многодетных, малоимущих семей, находящихся в социально опасном положении, семей одиноких матерей получили комплекты школьной, спортивной формы, обуви, ранцев, рюкзаков, канцелярских товаров.

В 13 муниципальных районах и городских округах Пензенской области оказана денежная помощь родителям (законным представителям) на приобретение необходимых товаров для подготовки детей к школе (общая сумма переданных средств составила более 300 000 рублей). В г. Заречном, помимо оказания вещевой помощи, выданы 40 подарочных сертификатов на сумму 1 000 рублей каждый для приобретения канцтоваров.

В акцию активно включились министерства, ведомства и государственные организации Пензенской области такие, как: Управление ветеринарии Пензенской области, Министерство сельского хозяйства Пензенской области, Министерство и государственные учреждения культуры, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области, ГБУЗ «Пензенская областная офтальмологическая больница», ГКУ ПО «Управление по осуществлению государственных закупок», ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр переливания крови», ГКУ «Госюрбюро Пензенской области», ГБУЗ «Пензенский областной онкологический диспансер». Это позволило охватить большее количество нуждающихся семей. Помощь была направлена детям из Бессоновского, Мокшанского и Пензенского районов.