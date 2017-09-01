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Операция «Должник»
Сегодня в Пензе
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На территории Пензенского района, совместно с представители ССП по Пензенскому району на систематической основе, не реже двух раз в неделю, проводятся мероприятия по выявлению лиц не оплативших административный штраф наложенный за нарушение законодательства в области дорожного движения в установленный срок. За истекшие 8 месяцев 2017 года нашим подразделением было составлено 349 административных материалов за нарушение данного вида КоАП РФ. Главная цель проводимого мероприятия – проверка сотрудниками ГИБДД своевременности уплаты штрафов водителями. Люди порой не придают должного значения наложенным на них административным взысканиям. А зря! Напомним, что срок для добровольной оплаты штрафа составляет 60 дней. Так же в соответствии с ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ при уплате административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного главой 12 настоящего Кодекса, за исключением административных правонарушений, предусмотренных частью 1.1 статьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа. В случае, если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, административный штраф уплачивается в полном размере. Если гражданин не уплатил штраф, он автоматически снова становится правонарушителем. В этом случае предусмотрена ответственность в виде административного взыскания в двукратном размере от первоначальной суммы либо арест сроком на 15 суток (ч. 1 ст. 20. 25 КоАП РФ). Кроме того, должникам могут временно ограничить выезд за пределы Российской Федерации. Кроме того, сообщаем, что такого вида мероприятия будут и впредь проводиться на территории Пензенского района.
На территории Пензенского района, совместно с представители ССП по Пензенскому району на систематической основе, не реже двух раз в неделю, проводятся мероприятия по выявлению лиц не оплативших административный штраф наложенный за нарушение законодательства в области дорожного движения в установленный срок. За истекшие 8 месяцев 2017 года нашим подразделением было составлено 349 административных материалов за нарушение данного вида КоАП РФ.
Главная цель проводимого мероприятия – проверка сотрудниками ГИБДД своевременности уплаты штрафов водителями.
Люди порой не придают должного значения наложенным на них административным взысканиям. А зря! Напомним, что срок для добровольной оплаты штрафа составляет 60 дней. Так же в соответствии с ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ при уплате административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного главой 12 настоящего Кодекса, за исключением административных правонарушений, предусмотренных частью 1.1 статьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодекса, не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа. В случае, если исполнение постановления о назначении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, административный штраф уплачивается в полном размере.
Если гражданин не уплатил штраф, он автоматически снова становится правонарушителем. В этом случае предусмотрена ответственность в виде административного взыскания в двукратном размере от первоначальной суммы либо арест сроком на 15 суток (ч. 1 ст. 20. 25 КоАП РФ). Кроме того, должникам могут временно ограничить выезд за пределы Российской Федерации.
Кроме того, сообщаем, что такого вида мероприятия будут и впредь проводиться на территории Пензенского района.
Новость: Администрация Пензенского района 01 2017
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