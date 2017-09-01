Губернатор провёл рабочее совещание на готовящемся к сдаче объекте здравоохранения

В настоящее время практически завершены отделка фасадов и входных групп здания, отделочные работы внутренних помещений, монтаж подвесных потолков и светильников, установка санфаянса, устройство деформационных швов, монтаж электрооборудования, слаботочных систем.



Идёт оснащение центра медицинским оборудованием и мебелью. На объект уже поставлены и смонтированы медицинские консоли, хирургические светильники, бактерицидные облучатели, комплекс оборудования ЦСО, оборудование климатической системы и защитной клетки Фарадея магнитно-резонансного томографа. Доставлены гинекологические кресла, операционные столы, модульные акушерские кресло-кровати, реанимационные системы и инкубаторы, аппараты искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательные аппараты, системы и аппараты ультразвуковой диагностики, установка для получения очищенной воды, холодильники фармацевтические и другое специальное оборудование.



Получено 50 % корпусной и подключаемой медицинской мебели, начата ее расстановка и подключение к внутренним инженерным сетям. Собираются и расставляются в палатах кровати, столы, пеленочные тумбы.



В ходе рабочего совещания глава областной исполнительной власти осмотрел территорию и внутренние помещения нового здания перинатального центра, уточнил готовность монтажа оборудования. На 80 процентов медицинская техника уже доставлена на место назначения.



«Надо, чтобы специалисты-наладчики, которые осуществляют монтаж медицинского оборудования, на определённое время взяли на себя ответственность по эксплуатации этой сложной техники, обеспечив, таким образом, бесперебойную работу центра», - распорядился губернатор.



«Особенно, это важно на первом этапе, когда нарабатывается опыт использования оборудования», - добавил он, поручив министру здравоохранения области проработать вопрос заключения договоров с соответствующими организациями.



Глава субъекта Федерации нацелил участников совещания на оперативную работу по оформлению необходимой документации завершающего этапа. Сделал акцент на работе систем безопасности и соблюдении пропускного режима. В целом он положительно оценил создаваемые для пациенток и их малышей условия, подчеркнул важность проведения дезинфекции, тщательной санитарной обработки новых помещений, проверки вентиляционных систем.



«Делать надо всё безупречно, это важно для здоровья матерей и новорождённых», - пояснил Иван Белозерцев.



«В последние годы Пензенская область добилась низкой младенческой смертности. Введение в эксплуатацию перинатального центра должно способствовать дальнейшему снижению данного показателя», - резюмировал он.



В ходе совещания также были обсуждены вопросы оснащения здания перинатального центра подсветкой и установки на территории учреждения здравоохранения скульптурной композиции с рабочим названием «Материнство».

Новость: Правительство Пензенской области 01 2017