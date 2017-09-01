Ветераны - краеведы посетили филиал №2 Бессоновского районного краеведческого музея в с. Степановка, который является частным музеем Зоричевой Зинаиды Васильевны, и все экспонаты сделаны «золотыми» руками талантливейшей женщины - хозяйки музея.

Это многообразие поделок и вещей разного направления и из разного материала: национальные платья, рубашки, брюки; вышитые крестом и гладью – занавески, подзоры, наволочки, полотенца, салфетки, картины; вязанные крючком и спицами - платья, костюмы, кофты, свитера, носки, перчатки, варежки и т.д.; плетение из лыка – лапти от сувенирных до самых больших размеров, сумки, шкатулки, коврики. А коллекция детских игрушек, сшитых из разных тканей и вырезанные из дерева просто уникальна. Да и всех талантов Зинаиды Васильевны не перечислить.

В заключение экскурсии хозяйка музея сыграла на гармони, балалайке, спела русские народные песни, а ветераны подарили музею коллекцию вышитых крестом и гладью экспонатов из музея Рисунова А.К.