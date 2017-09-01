|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Ветераны - краеведы посетили филиал №2 Бессоновского районного краеведческого музея в с. Степановка
Сегодня в Пензе
|
Ветераны - краеведы посетили филиал №2 Бессоновского районного краеведческого музея в с. Степановка, который является частным музеем Зоричевой Зинаиды Васильевны, и все экспонаты сделаны «золотыми» руками талантливейшей женщины - хозяйки музея. Это многообразие поделок и вещей разного направления и из разного материала: национальные платья, рубашки, брюки; вышитые крестом и гладью – занавески, подзоры, наволочки, полотенца, салфетки, картины; вязанные крючком и спицами - платья, костюмы, кофты, свитера, носки, перчатки, варежки и т.д.; плетение из лыка – лапти от сувенирных до самых больших размеров, сумки, шкатулки, коврики. А коллекция детских игрушек, сшитых из разных тканей и вырезанные из дерева просто уникальна. Да и всех талантов Зинаиды Васильевны не перечислить. В заключение экскурсии хозяйка музея сыграла на гармони, балалайке, спела русские народные песни, а ветераны подарили музею коллекцию вышитых крестом и гладью экспонатов из музея Рисунова А.К.
Ветераны - краеведы посетили филиал №2 Бессоновского районного краеведческого музея в с. Степановка, который является частным музеем Зоричевой Зинаиды Васильевны, и все экспонаты сделаны «золотыми» руками талантливейшей женщины - хозяйки музея.
Это многообразие поделок и вещей разного направления и из разного материала: национальные платья, рубашки, брюки; вышитые крестом и гладью – занавески, подзоры, наволочки, полотенца, салфетки, картины; вязанные крючком и спицами - платья, костюмы, кофты, свитера, носки, перчатки, варежки и т.д.; плетение из лыка – лапти от сувенирных до самых больших размеров, сумки, шкатулки, коврики. А коллекция детских игрушек, сшитых из разных тканей и вырезанные из дерева просто уникальна. Да и всех талантов Зинаиды Васильевны не перечислить.
В заключение экскурсии хозяйка музея сыграла на гармони, балалайке, спела русские народные песни, а ветераны подарили музею коллекцию вышитых крестом и гладью экспонатов из музея Рисунова А.К.
Новость: Администрация Бессоновского района 01 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru