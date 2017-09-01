«Дизелист» встретится с «Батыром» в финале турнира памяти Архангельского

В Глазове (Удмуртская Республика) с 29 августа по 1 сентября 2017 года проходит турнир памяти Сергея Николаевича Архангельского.

Последний матч на групповом этапе стал своеобразной репетицией для пензенской команды.

31 августа 2017 года, «Дизелист» в заключительном матче группового этапа уступил «Батыру» из Нефтекамска со счетом 2:4. «Батыр» одержал волевую победу над пензенцами. Уступая по ходу матча со счетом 0:2 команда из Нефтекамска не только смогла сравнять счет, но и довела матч до победного результата.

Сегодня, 01 сентября 2017 года, соперники опять скрестят клюшки, но уже в финале предсезонного турнира памяти Архангельского.