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«Дизелист» встретится с «Батыром» в финале турнира памяти Архангельского
Сегодня в Пензе
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В Глазове (Удмуртская Республика) с 29 августа по 1 сентября 2017 года проходит турнир памяти Сергея Николаевича Архангельского. Последний матч на групповом этапе стал своеобразной репетицией для пензенской команды. 31 августа 2017 года, «Дизелист» в заключительном матче группового этапа уступил «Батыру» из Нефтекамска со счетом 2:4. «Батыр» одержал волевую победу над пензенцами. Уступая по ходу матча со счетом 0:2 команда из Нефтекамска не только смогла сравнять счет, но и довела матч до победного результата. Сегодня, 01 сентября 2017 года, соперники опять скрестят клюшки, но уже в финале предсезонного турнира памяти Архангельского.
В Глазове (Удмуртская Республика) с 29 августа по 1 сентября 2017 года проходит турнир памяти Сергея Николаевича Архангельского.
Последний матч на групповом этапе стал своеобразной репетицией для пензенской команды.
31 августа 2017 года, «Дизелист» в заключительном матче группового этапа уступил «Батыру» из Нефтекамска со счетом 2:4. «Батыр» одержал волевую победу над пензенцами. Уступая по ходу матча со счетом 0:2 команда из Нефтекамска не только смогла сравнять счет, но и довела матч до победного результата.
Сегодня, 01 сентября 2017 года, соперники опять скрестят клюшки, но уже в финале предсезонного турнира памяти Архангельского.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 01 2017
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