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Начальник Управления Пенсионного фонда РФ в г.Нижнем Ломове Пензенской области поздравил c юбилеем
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Начальник Управления Пенсионного фонда РФ в г.Нижнем Ломове Пензенской области (межрайонного) Вячеслав Геннадьевич Белоусов поздравил Председателя Союза пенсионеров Нижнеломовского района Веру Ильиничну Лисицыну с 85-летним юбилеем со дня рождения и вручил Благодарственное письмо за активное сотрудничество в области пенсионного обеспечения населения района. Вячеслав Геннадьевич пожелал юбилярше крепкого здоровья, долгих лет жизни и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Союзом пенсионеров в сфере пенсионного обеспечения.
Начальник Управления Пенсионного фонда РФ в г.Нижнем Ломове Пензенской области (межрайонного) Вячеслав Геннадьевич Белоусов поздравил Председателя Союза пенсионеров Нижнеломовского района Веру Ильиничну Лисицыну с 85-летним юбилеем со дня рождения и вручил Благодарственное письмо за активное сотрудничество в области пенсионного обеспечения населения района.
Вячеслав Геннадьевич пожелал юбилярше крепкого здоровья, долгих лет жизни и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Союзом пенсионеров в сфере пенсионного обеспечения.
Новость: Администрация Нижнеломовского района 01 2017
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