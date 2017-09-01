Начальник Управления Пенсионного фонда РФ в г.Нижнем Ломове Пензенской области поздравил c юбилеем

Начальник Управления Пенсионного фонда РФ в г.Нижнем Ломове Пензенской области (межрайонного) Вячеслав Геннадьевич Белоусов поздравил Председателя Союза пенсионеров Нижнеломовского района Веру Ильиничну Лисицыну с 85-летним юбилеем со дня рождения и вручил Благодарственное письмо за активное сотрудничество в области пенсионного обеспечения населения района.

Вячеслав Геннадьевич пожелал юбилярше крепкого здоровья, долгих лет жизни и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Союзом пенсионеров в сфере пенсионного обеспечения.