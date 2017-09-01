Александр Москвин в День знаний посетил родную школу в Лунино

По поручению Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин посетил родную школу, где раньше учился сам.

Ранее школа носила статус Лунинской средней школы № 3, теперь же относится к школе № 1 рабочего посёлка Лунино имени Героя Советского Союза Н.С. Артамонова.

Министр принял участие в торжествах, посвященных Дню знаний.

«Этот замечательный праздник дорог всем поколениям. Воспоминания о школьных годах остаются в сердце каждого, ведь именно образование является основой для успешной трудовой деятельности», - рассказал Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

Александр Москвин прошелся по школьным коридорам, побывал в кабинетах, где он учился.