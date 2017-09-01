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Александр Москвин в День знаний посетил родную школу в Лунино
Сегодня в Пензе
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По поручению Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин посетил родную школу, где раньше учился сам. Ранее школа носила статус Лунинской средней школы № 3, теперь же относится к школе № 1 рабочего посёлка Лунино имени Героя Советского Союза Н.С. Артамонова. Министр принял участие в торжествах, посвященных Дню знаний. «Этот замечательный праздник дорог всем поколениям. Воспоминания о школьных годах остаются в сердце каждого, ведь именно образование является основой для успешной трудовой деятельности», - рассказал Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин. Александр Москвин прошелся по школьным коридорам, побывал в кабинетах, где он учился.
По поручению Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин посетил родную школу, где раньше учился сам.
Ранее школа носила статус Лунинской средней школы № 3, теперь же относится к школе № 1 рабочего посёлка Лунино имени Героя Советского Союза Н.С. Артамонова.
Министр принял участие в торжествах, посвященных Дню знаний.
«Этот замечательный праздник дорог всем поколениям. Воспоминания о школьных годах остаются в сердце каждого, ведь именно образование является основой для успешной трудовой деятельности», - рассказал Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.
Александр Москвин прошелся по школьным коридорам, побывал в кабинетах, где он учился.
Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 01 2017
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