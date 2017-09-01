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В школе с.Кондоль Василий Трохин провел классный час для школьников на тему «Моя малая родина» и по вопросам профориентации
Сегодня в Пензе
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Поздравить учащихся и их родителей, педагогическое сообщество, всех гостей праздника приехал заместитель председателя Правительства Пензенской области Василий Трохин. От имени губернатора региона Ивана Белозерцева и от себя он высказал самые искренние слова приветствия участникам торжества. Десятки школьников были награждены похвальными листами за успехи в учебе, благодарственными письмами – за работу в социальной службе, высокие награды вручили кадетам. Первого сентября за парты Кондольской средней школы имени Героя Советского Союза М. Осипова сели 60 первоклассников. В школе с.Кондоль Василий Трохин провел классный час для школьников на тему «Моя малая родина» и по вопросам профориентации. После окончания торжественного мероприятия заместитель председателя Правительства Пензенской области провел личный прием в регион-центре районной газеты «Сурские просторы». К Василию Трохину обратились жители района по вопросам телефонизации села, работы почтового отделения и дошкольного учреждения.
Поздравить учащихся и их родителей, педагогическое сообщество, всех гостей праздника приехал заместитель председателя Правительства Пензенской области Василий Трохин. От имени губернатора региона Ивана Белозерцева и от себя он высказал самые искренние слова приветствия участникам торжества.
Десятки школьников были награждены похвальными листами за успехи в учебе, благодарственными письмами – за работу в социальной службе, высокие награды вручили кадетам. Первого сентября за парты Кондольской средней школы имени Героя Советского Союза М. Осипова сели 60 первоклассников.
В школе с.Кондоль Василий Трохин провел классный час для школьников на тему «Моя малая родина» и по вопросам профориентации.
После окончания торжественного мероприятия заместитель председателя Правительства Пензенской области провел личный прием в регион-центре районной газеты «Сурские просторы». К Василию Трохину обратились жители района по вопросам телефонизации села, работы почтового отделения и дошкольного учреждения.
Новость: Правительство Пензенской области 01 2017
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