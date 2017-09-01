Минприроды России опубликовало справочники характеристик загрязняющих веществ для атмосферного воздуха, водных объектов и почв

В справочники включены характеристики загрязняющих веществ из «Перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 08.07.2015 г. № 1316-р.

Для каждого загрязняющего вещества в справочнике указаны: химическое название, синонимы, приведены структурная формула, код CAS, показатели токсичности с описанием эффектов, значения предельно допустимых концентраций, методики измерения (ПНД Ф или МВИ или РД), коды опасности вещества и необходимые меры защиты.

Издание предназначено для специалистов природоохранных органов, для научных сотрудников, проектировщиков, а также для специалистов различных отраслей промышленности, сельского хозяйства.

В настоящее время происходит кардинальное изменение системы нормирования негативного воздействия на окружающую среду. Реформирование затронуло нормирование загрязнения атмосферного воздуха, сбросы в водные объекты, размещение отходов производства и потребления.

Одной из важных частей реформирования является создание перечня приоритетных загрязняющих веществ. Подобные перечни приоритетных загрязняющих веществ по компонентам окружающей среды имеются в США и Европе. В Российской Федерации разработан и введен в действие отечественный «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды»

Этот Перечень включает три раздела: раздел I - для атмосферного воздуха, раздел II - для водных объектов и раздел III - для почв. Однако в тексте распоряжения Правительства Российской Федерации указаны только наименования загрязняющих веществ. По многочисленным пожеланиям пользователей указанного документа для установления единых подходов, систематизации и удобства поиска информации разработан настоящий справочник, в котором по каждому веществу, включенному в раздел II Перечня, приведены сведения, позволяющие дать исчерпывающую характеристику вещества, достаточную для организации экологического мониторинга в рамках государственного и производственного экологического контроля, установления нормативов сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и системы водоотведения (канализации).

Представленная в справочнике информация позволит облегчит процесс нормирования загрязняющих веществ в сбросах и контроля установленных нормативов.