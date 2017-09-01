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Никита Иванов, 28-летний форвард, стал 29 игроком в заявочном листе пензенского «Дизеля» на предстоящий сезон ВХЛ
Сегодня в Пензе
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В Пензенский «Дизель» он перешел из клуба КХЛ – «Барыса». Об этом в пятницу, 1 сентября 2017 года сообщил генеральный менеджер хоккейного клуба «Дизель» Кирилл Двуреченский. В пензенском клубе отметили, что это форвард с большим опытом выступления на высшем уровне, и он станет серьезным укреплением линии атаки «Дизеля» в новом сезоне. Первый матч сезона ВХЛ 2017/18 годов «желто-синие» проведут 9 сентября 2017 года в Ижевске, где встретятся с местной «Ижсталью». Планируется, что Никита Иванов сыграет в этом матче.
В Пензенский «Дизель» он перешел из клуба КХЛ – «Барыса». Об этом в пятницу, 1 сентября 2017 года сообщил генеральный менеджер хоккейного клуба «Дизель» Кирилл Двуреченский.
В пензенском клубе отметили, что это форвард с большим опытом выступления на высшем уровне, и он станет серьезным укреплением линии атаки «Дизеля» в новом сезоне.
Первый матч сезона ВХЛ 2017/18 годов «желто-синие» проведут 9 сентября 2017 года в Ижевске, где встретятся с местной «Ижсталью». Планируется, что Никита Иванов сыграет в этом матче.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 01 2017
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