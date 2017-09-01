Новая школа

Поздравления в свой адрес принимают учащиеся школы в селе Засечном. 1 сентября образовательное учреждение распахнуло двери для жителей нового микрорайона. Школа, построенная в рамках федерального проекта, рассчитана на 1100 мест, 300 из них – первоклассники.

«Я хочу от всего сердца поздравить вас с этим событием. Те, кто впервые переступил порог этой школы, на всю жизнь запомнят этот момент», – сказал Губернатор Пензенская области Иван Белозерцев.

Учебное заведение оборудовано по последнему слову техники. Кроме того, предусмотрены футбольное поле с искусственным покрытием, теннисный корт, волейбольная площадка, хоккейная коробка и стадион, два спортивных зала, медицинский кабинет и столовая. В Спутнике – самая большая школа, открытая к новому учебному году.

«Во исполнение поручения Президента в Пензенской области на первое сентября построены 4 новые школы. Самая большая возведена в Засечном в кратчайшие сроки. Она оснащена самым современным оборудованием», – подчеркнул Глава региона.

На школу возлагают большие надежды. Жители развивающегося микрорайона с нетерпением ждали, когда строящийся объект сдадут полностью. Самые искренние слова благодарности от тех, для кого он предназначен.

В школе – серьезная система безобразности. Всех, кто пришел на занятия, зафиксируют на пропускном пункте. Проект «Электронная школа» также позволит оплатить детские обеды и сообщит родителям о списании денежных средств с карты школьника.

«С точки зрения безопасности – это очень хорошая система. Важно, что у школьника есть персональная карточка, которая позволяет отслеживать его перемещения», – одобрил Губернатор.

В Спутнике уже думают о строительстве второй школы. Микрорайон активно развивается, и построенное учебное заведение уже полностью укомплектовано учащимися с первого по 11 классы.