Михаил Антонов поздравил учеников школы № 24 с Днем знаний

Врио Министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Антонов в рамках празднования Дня знаний принял участие в открытом уроке школы №24 г. Пензы.

Врио Министра поздравил учащихся, их родителей и педагогов с праздником и в режиме «открытого диалога» поговорил о выборе профессии с учениками 8 класса, пожелал ребятам удачи, веры в себя, а также всегда стремиться развиваться и учиться новому.

«Дело в том, что когда-то я и сам был учеником этой школы, и, естественно, у меня с ней связано много хороших воспоминаний. Приятно спустя столько лет вновь оказаться в стенах родной школы, пообщаться с моими старыми учителями, познакомиться с подрастающим поколением. Ребята, перед вами открыты все дороги! Верьте в себя, и у вас все получится!», - отметил Михаил Антонов.