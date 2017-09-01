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Михаил Антонов поздравил учеников школы № 24 с Днем знаний
Сегодня в Пензе
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Врио Министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Антонов в рамках празднования Дня знаний принял участие в открытом уроке школы №24 г. Пензы. Врио Министра поздравил учащихся, их родителей и педагогов с праздником и в режиме «открытого диалога» поговорил о выборе профессии с учениками 8 класса, пожелал ребятам удачи, веры в себя, а также всегда стремиться развиваться и учиться новому. «Дело в том, что когда-то я и сам был учеником этой школы, и, естественно, у меня с ней связано много хороших воспоминаний. Приятно спустя столько лет вновь оказаться в стенах родной школы, пообщаться с моими старыми учителями, познакомиться с подрастающим поколением. Ребята, перед вами открыты все дороги! Верьте в себя, и у вас все получится!», - отметил Михаил Антонов.
Врио Министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Антонов в рамках празднования Дня знаний принял участие в открытом уроке школы №24 г. Пензы.
Врио Министра поздравил учащихся, их родителей и педагогов с праздником и в режиме «открытого диалога» поговорил о выборе профессии с учениками 8 класса, пожелал ребятам удачи, веры в себя, а также всегда стремиться развиваться и учиться новому.
«Дело в том, что когда-то я и сам был учеником этой школы, и, естественно, у меня с ней связано много хороших воспоминаний. Приятно спустя столько лет вновь оказаться в стенах родной школы, пообщаться с моими старыми учителями, познакомиться с подрастающим поколением. Ребята, перед вами открыты все дороги! Верьте в себя, и у вас все получится!», - отметил Михаил Антонов.
Новость: Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области 01 2017
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