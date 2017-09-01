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Будущие профессионалы
Сегодня в Пензе
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Последний месяц каникул эти ребята не отдыхали. Почти весь август четверо пензенских школьников провели во Всероссийском детском центре «Смена», в Анапе. Но нежится на пляже им было некогда: каждый день специализированной смены «JuniorSkills» был расписан по часам.
«Каждый день мы проходили обучение на занятиях по hard skills. Это развитие специальных профессиональных навыков, которые предполагали изготовление собственного проекта. И занятия по soft skills, то есть психологические тренинги, направленные на формирование сильной, сплоченной команды, личностный рост каждого участника. Кульминацией смены стал Чемпионат, в ходе которого мы смогли проявить все полученные на занятиях навыки», — пояснил один из участников смены.
Путёвки в «Смену» ребята получили благодаря победе в региональном чемпионате «JuniorSkills». Это программа ранней профориентации школьников, включающая состязания по целому ряду компетенций: от робототехники и электроники до геномной инженерии и химического анализа — ребята могут попробовать себя в любой профессии. В Пензе такую возможность им предоставляет Центр технологического обучения.
Директор Центра, Светлана Кудинова, отметила: «Мы приглашаем ребят со всех школ Пензы принять участие в подготовке к этим соревнованиям. И наша главная задача — сделать так, чтобы эти соревнования стали популярными среди школьников. В основе всех компетенций — знание IT, без чего сейчас никуда».
Совсем скоро такую возможность получат учащиеся не только городских, но и районных школ. В Пензе будет создан региональный координационный Центр «JuniorSkills».
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