Во дворце спорта «Буртасы» для учеников 7 класса средней школы №51 прошел необычный урок физкультуры. Двадцать ребят провели спортивную разминку под руководством пятикратного призера Олимпийских игр, чемпиона мира и Европы Дениса Аблязина и тренера школы Павла Павлова.

По окончании урока все школьники получили автограф знаменитого спортсмена и фото на память.

Мероприятие проводилось с целью приобщения молодежи к спорту и здоровому образу жизни.