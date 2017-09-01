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Во дворце спорта «Буртасы» для учеников 7 класса средней школы №51 прошел необычный урок физкультуры
Сегодня в Пензе
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Во дворце спорта «Буртасы» для учеников 7 класса средней школы №51 прошел необычный урок физкультуры. Двадцать ребят провели спортивную разминку под руководством пятикратного призера Олимпийских игр, чемпиона мира и Европы Дениса Аблязина и тренера школы Павла Павлова. По окончании урока все школьники получили автограф знаменитого спортсмена и фото на память. Мероприятие проводилось с целью приобщения молодежи к спорту и здоровому образу жизни.
Во дворце спорта «Буртасы» для учеников 7 класса средней школы №51 прошел необычный урок физкультуры. Двадцать ребят провели спортивную разминку под руководством пятикратного призера Олимпийских игр, чемпиона мира и Европы Дениса Аблязина и тренера школы Павла Павлова.
По окончании урока все школьники получили автограф знаменитого спортсмена и фото на память.
Мероприятие проводилось с целью приобщения молодежи к спорту и здоровому образу жизни.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 01 2017
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