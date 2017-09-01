Посторонним вход воспрещен

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С сотрудниками Росгвардии разговор короткий. При первом подозрении в нарушении миграционных правил, гостей из ближнего зарубежья приглашают пройти для выяснения обстоятельств. Правоохранители провели рейд на одном из рынков в Октябрьском районе.
Стандартная процедура проверки начинается с предъявления паспорта. Но на деле, с собой его может просто не оказаться, или это только отговорка для нарушителей миграционного законодательства. В ходе рейда документы проверили более чем у 100 иностранцев.
По результатам проверки 5 иностранных граждан привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию, еще один – за нарушение правил пребывания на территории РФ.
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