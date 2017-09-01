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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 01 сентября 2017
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Центральный банк Российской Федерации запустил информационно-просветительский ресурс Fincult.info
Сегодня в Пензе
 

Сайт предназначен для широкой аудитории с разным уровнем знаний об экономике и разными финансовыми возможностями. В материалах сайта в простой форме разобраны наиболее распространенные ситуации — от необходимости взять кредит и выбрать наиболее удачный вариант накопления денег до поиска оптимальной стратегии формирования будущей пенсии, а также указываются типичные ошибки и вещи, на которые важно обратить внимание.

Ресурс позволяет рассчитать размер дохода от вклада в банке, график платежей по кредитам, воспользовавшись депозитным или кредитным калькулятором.

Отдельный раздел предназначен для преподавателей, методистов и волонтеров финансового просвещения, в котором размещена информация о конкурсах и олимпиадах и лучших практиках, а также тесты и учебно-методические материалы.

Финансовая культура предполагает не только знания, но и ответственное отношение к финансам, а также формирование и применение навыков управления личным бюджетом.

Представленная на данном сайте информация является вспомогательной и служит просветительским целям. Единственным источником официальной информации Банка России является сайт cbr.ru

Новость: Министерство экономики Пензенской области 01 2017
2017-09-01
В Пензенской области продолжается мониторинг торговых предприятий и предприятий общественного питания
 В процессе данного мониторинга в одном из кафе-шашлычной был установлен факт реализации алкогольной продукции непромышленной выработки
 
2017-09-01
Как сделать так, чтобы школьнику запомнился День знаний?
 Ему нужно просто побывать в Лермонтовской библиотеке на форуме «Твой день. Твой форум. Твоя Лермонтовка»
 
2017-09-01
Пензенский минсельхоз и руководители сахарных заводов приняли участие в совещании федерального аграрного ведомства по вопросам развития рынка сахара
 Открыл работу совещания с субъектами заместитель министра сельского хозяйства России Евгений Непоклонов
 
2017-09-01
МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» установил три новых остановочных павильона
 По проспекту Победы на остановках «Автодорожный колледж», «Школа №9», «Магазин «Россия»
 
2017-09-01
«День в редакции»
 В Пензенской области пройдет акция
 
2017-09-01
Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков поздравил с началом учебного года ребят махалинской средней школы
 Глава регионального аграрного ведомства на торжественной линейке пожелал ученикам успехов и удачного начала учебного года
 
2017-09-01
Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский провел урок для первокурсников училища олимпийского резерва
 День знаний — один из самых долгожданных и волнующих праздников
 
2017-09-01
В семье Евгения и Эллы Кузнецовых произошло знаменательное событие – родился пятый ребенок, сын – Захар
 Территориальным отделом ЗАГС Первомайского района города Пензы зарегистрировано рождение
 
2017-09-01
День знаний
В Пензенском государственном университете отметили 1 сентября
 
2017-09-01
Центральный банк Российской Федерации запустил информационно-просветительский ресурс Fincult.info
 Жители региона смогут повысить финансовую грамотность с помощью нового сервиса Центробанка
 
2017-09-01
Посторонним вход воспрещен
Росгвардия и полиция провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов
 
2017-09-01
Во дворце спорта «Буртасы» для учеников 7 класса средней школы №51 прошел необычный урок физкультуры
 Пятикратный призёр Олимпийских игр - Денис Аблязин выступил в роли учителя физкультуры
 
2017-09-01
Будущие профессионалы
В Пензе появится региональный координационный Центр «JuniorSkills»
 
2017-09-01
Михаил Антонов поздравил учеников школы № 24 с Днем знаний
 Врио Министра поздравил учащихся, их родителей и педагогов с праздником и в режиме «открытого диалога»
 
2017-09-01
Новая школа
В Спутнике отметили День знаний
 

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