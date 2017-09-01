Центральный банк Российской Федерации запустил информационно-просветительский ресурс Fincult.info

Сайт предназначен для широкой аудитории с разным уровнем знаний об экономике и разными финансовыми возможностями. В материалах сайта в простой форме разобраны наиболее распространенные ситуации — от необходимости взять кредит и выбрать наиболее удачный вариант накопления денег до поиска оптимальной стратегии формирования будущей пенсии, а также указываются типичные ошибки и вещи, на которые важно обратить внимание.



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Новость: Министерство экономики Пензенской области 01 2017