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День знаний
Сегодня в Пензе
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4 тысячи студентов ПГУ приняли участие в традиционном празднике, посвященному Дню знаний. В этот день спортивно-культурный центр «Темп» стал площадкой, где свои лучшие номера представили активисты вуза. Ребята показали, что современная молодежь выбирает активный образ жизни.
«Студентов, которые учатся в нашем вузе не первый год, я хотел бы поблагодарить за хорошую добросовестную учебу, активную жизненную позицию и пожелать дальнейших успехов в завершении курса обучения в нашем университете»,- пожелал Александр Гуляков, ректор Пензенского государственного университета.
В этом году свыше 3 тысяч юношей и девушек стали первокурсниками Пензенского госуниверситета. С началом нового жизненного этапа их поздравили представители городской и областной власти.
«Сегодня промышленные предприятия Пензенской области, малый и средний бизнес, сферы социального развития требуют хороших специалистов. Мне очень приятно, что на наших пензенских предприятиях , которые за 2 последние года показывают хороший экономический рост, трудятся выпускники ПГУ», - отметил Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Губернатор Пензенской области, обращаясь к гостям мероприятия, отметил, что регион нуждается в квалифицированных кадрах:«Нам нужны хорошие врачи, нам нужны учителя, школы Пензенской области нуждаются в молодых кадрах. Я надеюсь, что профессорско-преподавательский состав университета даст все необходимые вам знания».
Завершилась торжественная часть вручением символической зачетки первокурсникам-близнецам. В этом году ими стали студентки факультета экономики и управления - Валерия и Юлия Обуховы.
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