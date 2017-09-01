Для каждой супружеской пары рождение ребенка – это очень важное и волнующее событие. С появлением малыша жизнь обретает особый смысл, меняются ценностные ориентиры, появляются новые приоритеты.

Одна из основных задач современного общества и государства – укрепление семьи, повышение рождаемости, сохранение семейных традиций.

В семье Евгения и Эллы Кузнецовых произошло знаменательное событие – родился пятый ребенок, сын – Захар.

Вручая свидетельство о рождении нового гражданина России, начальник отдела ЗАГС Марина Трошко выразила благодарность за сохранение семейных традиций и отметила, что меняются времена и нравы, меняются люди и их жизни, но семья остается ценностью на все времена, выразив благодарность за яркий пример сохранения семейных ценностей и традиций для молодого поколения.