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В семье Евгения и Эллы Кузнецовых произошло знаменательное событие – родился пятый ребенок, сын – Захар
Сегодня в Пензе
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Для каждой супружеской пары рождение ребенка – это очень важное и волнующее событие. С появлением малыша жизнь обретает особый смысл, меняются ценностные ориентиры, появляются новые приоритеты. Одна из основных задач современного общества и государства – укрепление семьи, повышение рождаемости, сохранение семейных традиций. В семье Евгения и Эллы Кузнецовых произошло знаменательное событие – родился пятый ребенок, сын – Захар. Вручая свидетельство о рождении нового гражданина России, начальник отдела ЗАГС Марина Трошко выразила благодарность за сохранение семейных традиций и отметила, что меняются времена и нравы, меняются люди и их жизни, но семья остается ценностью на все времена, выразив благодарность за яркий пример сохранения семейных ценностей и традиций для молодого поколения.
Для каждой супружеской пары рождение ребенка – это очень важное и волнующее событие. С появлением малыша жизнь обретает особый смысл, меняются ценностные ориентиры, появляются новые приоритеты.
Одна из основных задач современного общества и государства – укрепление семьи, повышение рождаемости, сохранение семейных традиций.
В семье Евгения и Эллы Кузнецовых произошло знаменательное событие – родился пятый ребенок, сын – Захар.
Вручая свидетельство о рождении нового гражданина России, начальник отдела ЗАГС Марина Трошко выразила благодарность за сохранение семейных традиций и отметила, что меняются времена и нравы, меняются люди и их жизни, но семья остается ценностью на все времена, выразив благодарность за яркий пример сохранения семейных ценностей и традиций для молодого поколения.
Новость: Управление ЗАГС Пензенской области 01 2017
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