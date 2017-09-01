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Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский провел урок для первокурсников училища олимпийского резерва
Сегодня в Пензе
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День знаний — один из самых долгожданных и волнующих праздников. Сегодня, 1 сентября 2017 года, министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский провел урок для первокурсников училища олимпийского резерва. Он поздравил всех студентов с началом нового учебного года. Тема первого учебного занятия – это введение в специальность. Первокурсники с интересом выслушали рассказ министра об истории развития физической культуры и спорта в Пензенской области и основных особенностях деятельности специалиста по физической культуре и спорту.
День знаний — один из самых долгожданных и волнующих праздников. Сегодня, 1 сентября 2017 года, министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский провел урок для первокурсников училища олимпийского резерва. Он поздравил всех студентов с началом нового учебного года.
Тема первого учебного занятия – это введение в специальность. Первокурсники с интересом выслушали рассказ министра об истории развития физической культуры и спорта в Пензенской области и основных особенностях деятельности специалиста по физической культуре и спорту.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 01 2017
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