Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков поздравил с началом учебного года ребят махалинской средней школы

01 сентября 2017 года министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков поздравил учащихся средней школы с. Махалино Кузнецкого района с началом учебного года. Глава регионального аграрного ведомства на торжественной линейке пожелал ученикам успехов и удачного начала учебного года.

«Уверен, что вы получите отличные знания, которые в последующем подкрепятся практическими навыками и умениями», - отметил Андрей Бурлаков.

Министр выразил уверенность, что ребята, окончив сельское учебное заведение, получат высшее образование и вернутся в родное село, где с успехом будут развивать аграрную отрасль, занимаясь сельхозпроизводством.

Андрей Бурлаков пожелал учащимся выпускных классов с ответственностью подойти к последнему учебному году, с хорошими результатами окончить обучение в школе и поступить с вузы Пензы.