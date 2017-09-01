«День в редакции»

Акция, организованная по инициативе Общественного совета при Департаменте информационной политики и СМИ Пензенской области и приурочена к Международному дню солидарности журналистов пройдет 7 сентября 2017 года.

«Этот день, 7 сентября студенты первого курса кафедры «Журналистика» историко-филологического факультета педагогического института ПГУ проведут в редакциях региональных СМИ и попробуют примерить на себя образ журналиста», сказала секретарь Общественного совета при Департаменте информационной политики и СМИ, заведующая кафедрой «Журналистика» Екатерина Рева.