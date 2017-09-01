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«День в редакции»
Сегодня в Пензе
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Акция, организованная по инициативе Общественного совета при Департаменте информационной политики и СМИ Пензенской области и приурочена к Международному дню солидарности журналистов пройдет 7 сентября 2017 года. «Этот день, 7 сентября студенты первого курса кафедры «Журналистика» историко-филологического факультета педагогического института ПГУ проведут в редакциях региональных СМИ и попробуют примерить на себя образ журналиста», сказала секретарь Общественного совета при Департаменте информационной политики и СМИ, заведующая кафедрой «Журналистика» Екатерина Рева.
Акция, организованная по инициативе Общественного совета при Департаменте информационной политики и СМИ Пензенской области и приурочена к Международному дню солидарности журналистов пройдет 7 сентября 2017 года.
«Этот день, 7 сентября студенты первого курса кафедры «Журналистика» историко-филологического факультета педагогического института ПГУ проведут в редакциях региональных СМИ и попробуют примерить на себя образ журналиста», сказала секретарь Общественного совета при Департаменте информационной политики и СМИ, заведующая кафедрой «Журналистика» Екатерина Рева.
Новость: Департамент СМИ Пензенской области 01 2017
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