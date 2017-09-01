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МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» установил три новых остановочных павильона
Сегодня в Пензе
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Для обеспечения жителей комфортными условиями пребывания во время ожидания общественного транспорта на остановках, соответствующих требованиям действующего законодательства, в целях наведения порядка, благоустройства и повышения инвестиционной привлекательности города, а также в рамках текущего содержания улично-дорожной сети администрацией города Пензы организована работа по установке новых остановочных комплексов. МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» установил три новых остановочных павильона по проспекту Победы на остановках «Автодорожный колледж», «Школа №9», «Магазин «Россия». Павильоны обустроены на основании постановления администрации города Пензы №165 от 06.02.2017 года (с изменениями и дополнениями) «Типовые архитектурные решения остановочных павильонов, размещаемых на территории города Пензы».
Для обеспечения жителей комфортными условиями пребывания во время ожидания общественного транспорта на остановках, соответствующих требованиям действующего законодательства, в целях наведения порядка, благоустройства и повышения инвестиционной привлекательности города, а также в рамках текущего содержания улично-дорожной сети администрацией города Пензы организована работа по установке новых остановочных комплексов.
МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» установил три новых остановочных павильона по проспекту Победы на остановках «Автодорожный колледж», «Школа №9», «Магазин «Россия».
Павильоны обустроены на основании постановления администрации города Пензы №165 от 06.02.2017 года (с изменениями и дополнениями) «Типовые архитектурные решения остановочных павильонов, размещаемых на территории города Пензы».
Новость: Администрация города Пензы 01 2017
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