Для обеспечения жителей комфортными условиями пребывания во время ожидания общественного транспорта на остановках, соответствующих требованиям действующего законодательства, в целях наведения порядка, благоустройства и повышения инвестиционной привлекательности города, а также в рамках текущего содержания улично-дорожной сети администрацией города Пензы организована работа по установке новых остановочных комплексов.

МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» установил три новых остановочных павильона по проспекту Победы на остановках «Автодорожный колледж», «Школа №9», «Магазин «Россия».

Павильоны обустроены на основании постановления администрации города Пензы №165 от 06.02.2017 года (с изменениями и дополнениями) «Типовые архитектурные решения остановочных павильонов, размещаемых на территории города Пензы».