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Пензенский минсельхоз и руководители сахарных заводов приняли участие в совещании федерального аграрного ведомства по вопросам развития рынка сахара
Сегодня в Пензе
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Заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов и руководители сахарных заводов региона приняли участие в селекторном совещании минсельхоза России по вопросам рассмотрения ситуации на рынке сахара. Открыл работу совещания с субъектами заместитель министра сельского хозяйства России Евгений Непоклонов. Замминистра отметил, что необходимо обсуждение вопросов, связанных с корректировкой экспортных составляющих на рынке сахара. О текущей ситуации на рынке сахара, планах производства, экспортных возможностях страны, ценовой политике и основных тенденциях развития рынка доложил Председатель Правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин. В докладе было отмечено, что в планах, в 2017 году произвести порядка 6,3-6,5 млн тонн сахара. Также Андрей Бодин подчеркнул, что в текущем году в стране увеличены площади сева сахарной свеклы. Председатель Правления Союзроссахар позитивно отметил инвестиционные программы развития, которые сегодня есть у каждого сахарного завода. «Только 30 млрд рублей проинвестировано в мощности заводов», - подчеркнул Андрей Бодин. Заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов, докладывая о развитии отрасли на территории региона, отметил, что в области планируется убрать сахарную свеклу с площади более 60 тыс. гектаров. «В регионе функционируют три сахарных завода. По итогам прошло года в области производство сахара составило 258 тыс. тонн, а в планах этого года – произвести 280 тыс. тонн», - отметил замминистра.
Заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов и руководители сахарных заводов региона приняли участие в селекторном совещании минсельхоза России по вопросам рассмотрения ситуации на рынке сахара. Открыл работу совещания с субъектами заместитель министра сельского хозяйства России Евгений Непоклонов. Замминистра отметил, что необходимо обсуждение вопросов, связанных с корректировкой экспортных составляющих на рынке сахара.
О текущей ситуации на рынке сахара, планах производства, экспортных возможностях страны, ценовой политике и основных тенденциях развития рынка доложил Председатель Правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин. В докладе было отмечено, что в планах, в 2017 году произвести порядка 6,3-6,5 млн тонн сахара. Также Андрей Бодин подчеркнул, что в текущем году в стране увеличены площади сева сахарной свеклы. Председатель Правления Союзроссахар позитивно отметил инвестиционные программы развития, которые сегодня есть у каждого сахарного завода. «Только 30 млрд рублей проинвестировано в мощности заводов», - подчеркнул Андрей Бодин.
Заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов, докладывая о развитии отрасли на территории региона, отметил, что в области планируется убрать сахарную свеклу с площади более 60 тыс. гектаров.
«В регионе функционируют три сахарных завода. По итогам прошло года в области производство сахара составило 258 тыс. тонн, а в планах этого года – произвести 280 тыс. тонн», - отметил замминистра.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 01 2017
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