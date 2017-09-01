Как сделать так, чтобы школьнику запомнился День знаний?

Ему нужно просто побывать в Лермонтовской библиотеке на форуме «Твой день. Твой форум. Твоя Лермонтовка», что и сделали 1 сентября учащиеся пензенских школ № 73, № 56 и № 31.

Юным посетителям Лермонтовки в этот день предстояло принять участие в увлекательных и познавательных событиях.

На торжественном открытии форума состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между библиотекой и школой № 73. Лермонтовка как бы взяла шефство над школой – целый год ребята будут открывать новые знания, возможно, даже обнаруживать в себе способности и дарования благодаря культурно-образовательным мероприятиям, которые подготовила для них Лермонтовка.

Однако библиотека проводит мероприятия не только для школьников. Открытие форума послужило поводом наградить юных победителей летнего конкурса «Книжная песочница». Этим малышам не более пяти лет, а они уже обожают книжки и любят (а главное – умеют!) читать. Радостно за то, что подрастает такое поколение.

Самые юные участники праздника в библиотеке смогли проявить свои таланты в изобразительном искусстве. Вместе с мастером комиксов Рашидом Яновым они рисовали Чебурашку. У каждого он получился свой: у кого-то – трогательный и грустный, у кого-то – улыбающийся широкой улыбкой. Маленькие художники выразили в рисунках своё отношение к любимому мультипликационному и литературному герою.

А в Студии успешного развития состоялось знакомство юных гостей с замечательным пензенским театром «Кукольный дом». Актёры представили сценки из спектаклей. С замиранием сердца ребята следили за событиями действа и искренне сочувствовали псу, которому так и не удалось поймать кота-воришку, укравшего сосиски у него прямо из-под носа.

Ребятам постарше были предложены интеллектуальные занятия. Часть из них совершила путешествие в страну знаний, которое познакомило их с экологической ситуацией в стране и осознать, насколько важно беречь нашу планету.

Знатоков географии помогло выявить географическое лото «Вокруг света». Ребята совершили виртуальное путешествие по различным странам мира и познакомились с их традициями.

Особенно интересно было на уроке письменности и книгопечатания, где ребята не только проследили историю книги и письменного слова, но и научились рисовать буквицы, которые старину служили для украшения и оформления текста рукописной книги.

Очень серьёзный и важный – правовой урок. Ребятам рассказали о том, какими правами наделяет юных граждан России конституция и как государство заботиться об их соблюдении. Подростки усвоили, что они имеют не только права, но и обязанности, которые делают их полноценными гражданами российского государства.

День знаний в Лермонтовке включил в себя мероприятия на любой вкус. Любители музыки собрались в нотно-музыкальном центре на встречу с руководителем организации «Русское культурно-историческое общество «Сурский МИР» и изобретателем музыкальных инструментов Александром Кукаевым. Им созданы новые методики изготовления музыкальных инструментов, позволяющие сохранить первозданную чистоту звука. Очень много известных российских и зарубежных музыкантов используют инструменты, созданные Александром Кукаевым.

Мастер показал авторские инструменты и раскрыл некоторые секреты своей методики. Ребята внимали изобретателю затаив дыхание.

Повезло в этот день тем, кому выпала честь познакомиться с фондом редких и уникальных книг, которые составляют сокровищницу Лермонтовской библиотеки. Это и издания прошлых веков в золочёных и кожаных переплётах, и уникальные современные: книги-миниатюры, книги-панорамы с объемными картинками и др.

Многие впервые услышали о существовании книг, изготовленных с применением нетрадиционных технологий и из необычных материалов. Мастера книжных дел создают книги не только из бумаги — существуют книги из дерева, из полудрагоценных камней, лепестков роз и других материалов.

Оказывается, мир книг так загадочен, увлекателен и удивителен!

А экскурсовод, куприновед, доцент Пензенского государственного университета Татьяна Кайманова увлекла восьмиклассников рассказом о нашем знаменитом писателе-земляке Александре Ивановиче Куприне. Ребята проследили взаимосвязь творчества писателя с русскими традициями. Личность Куприна предстала перед ними в общероссийском контексте и поразила масштабностью и особенной ценностью для России.

Нелегко пришлось участникам лингвострановедческого марафона «Around the world». От школьников требовались глубокие знания о жизни и особенностях различных стран мира. Ребятам пришлось потрудиться, но зато они теперь смело могут назвать себя знатоками Франции, Китая и ряда других стран.

Тренинг «Школа жизни» помог старшеклассникам осознать, какую важную роль играет в жизни человека этикет. Надеемся, что тренинг поможет им станет воспитанными и успешными людьми, которые легко себя чувствуют в социуме.

Региональный центр Президентской библиотеки имени Б. Ельцина познакомил школьников с учебниками, по которым учились их прадеды, а также помог сравнить школьные программы, оценить особенности образования прошлых времён.

«Как здорово, что в библиотеке можно не только почитать!» - восклицали довольные участники форума. Ребята надолго запомнят этот День знаний! Вот и говорите после этого, что в библиотеках скучно современной молодёжи