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В Пензенской области продолжается мониторинг торговых предприятий и предприятий общественного питания
Сегодня в Пензе
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Во исполнение поручения Губернатора Пензенской области рабочей группой Министерства сельского хозяйства Пензенской области в составе специалистов управления рынка продовольствия и лицензирования Министерства сельского хозяйства Пензенской области, представителей общественной организации «Союз производителей и дистрибуторов» проведен мониторинг торговых предприятий и предприятий общественного питания потребительского рынка Пензенской области. В процессе данного мониторинга в одном из кафе-шашлычной, расположенной в с. Уварово Иссинского района Пензенской области на автодороге Пенза – Нижний Новгород, был установлен факт реализации алкогольной продукции непромышленной выработки (самогона). О данном факте передано сообщение в отдел полиции. Работа рабочей группы по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции продолжается.
Во исполнение поручения Губернатора Пензенской области рабочей группой Министерства сельского хозяйства Пензенской области в составе специалистов управления рынка продовольствия и лицензирования Министерства сельского хозяйства Пензенской области, представителей общественной организации «Союз производителей и дистрибуторов» проведен мониторинг торговых предприятий и предприятий общественного питания потребительского рынка Пензенской области.
В процессе данного мониторинга в одном из кафе-шашлычной, расположенной в с. Уварово Иссинского района Пензенской области на автодороге Пенза – Нижний Новгород, был установлен факт реализации алкогольной продукции непромышленной выработки (самогона).
О данном факте передано сообщение в отдел полиции.
Работа рабочей группы по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции продолжается.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 01 2017
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