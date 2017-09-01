В Пензенской области продолжается мониторинг торговых предприятий и предприятий общественного питания

Во исполнение поручения Губернатора Пензенской области рабочей группой Министерства сельского хозяйства Пензенской области в составе специалистов управления рынка продовольствия и лицензирования Министерства сельского хозяйства Пензенской области, представителей общественной организации «Союз производителей и дистрибуторов» проведен мониторинг торговых предприятий и предприятий общественного питания потребительского рынка Пензенской области. В процессе данного мониторинга в одном из кафе-шашлычной, расположенной в с. Уварово Иссинского района Пензенской области на автодороге Пенза – Нижний Новгород, был установлен факт реализации алкогольной продукции непромышленной выработки (самогона). О данном факте передано сообщение в отдел полиции. Работа рабочей группы по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции продолжается.

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 01 2017