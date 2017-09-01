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 Суббота, 02 сентября 2017
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1 сентября региональный центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки посетили учащиеся Пензенского колледжа транспортных технологий
Сегодня в Пензе
 

В День знаний для ребят провели практическое занятие, на котором рассказали о том, что представляет собой Президентская библиотека, как работает простой и расширенный поиск на портале prlib.ru, как происходит процесс оцифровки книг.
 
Учащиеся познакомились с основными коллекциями библиотеки, посвященными историческим событиям, выдающимся личностям и регионам. Особое внимание было уделено коллекции «Государственная власть», поскольку в ней собраны документальные источники, связанные с формированием, развитием и современным состоянием системы власти нашего государства.
 
Закрепить навыки работы с порталом учащиеся смогли, выполняя задания по поиску информации в книгах из коллекции «Пензенская область: страницы истории». Библиотекари рассказали о памятнике культуры мирового значения – Остромировом евангелии – древнейшей датированной книге восточнославянской письменности.
 
В разделе «День в истории» учащиеся узнали, что в допетровскую эпоху на Руси 1 сентября отмечали наступление календарного нового года. До середины 1930-х гг. руководители учебных заведений принимали самостоятельное решение о времени начала учебного года. В 1935 г. постановлением Правительства был установлен единый день начала учебных занятий во всех школах СССР — 1 сентября. А с 1984 г. 1 сентября получил статус государственного праздника. 
Сотрудники электронного читального зала также порекомендовали использовать в учебном процессе и другие удаленные сетевые ресурсы, полнотекстовые базы данных, доступ к которым имеет библиотека им. М.Ю. Лермонтова.
 
В этот же день в мультимедийном зале библиотеки сотрудники регионального центра провели мероприятие для учеников седьмых классов гимназии № 73 г. Пензы, на котором ребята окунулись в историю создания рукописной и печатной книги. Изобретение письменности можно считать первой информационной революцией в истории человечества. Из-за появившейся возможности выпускать книги большими тиражами, все больше людей овладевало навыками чтения и письма. Школьники узнали и об особенностях технологии книгопечатания.
 
Сотрудники электронного читального зала отметили важность петровской реформы алфавита и русского типографского шрифта. На портале Президентской библиотеки (prlib.ru) в свободном доступе находится документ «Азбука гражданская с нравоучениями», где каждый может увидеть изменения, которые внес великий реформатор.
 
В течение дня ребята из разных школ Пензы посещали региональный центр и с большим интересом пролистывали электронные страницы азбук, прописей, детских журналов и энциклопедий, по которым учились их прапрадеды. 

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