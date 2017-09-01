40 граждан пожилого возраста Ленинского района города Пензы совершили экскурсионную поездку в Сазанский пещерный монастырь Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни.

Поездка была организована специалистами муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы совместно с Пензенской епархией русской православной церкви.

Монастырь известен многим жителям Пензенской области. Он находится в посёлке Сазанье Сердобского района Пензенской области. Все желающие смогли посетить восстановленную часовню в честь Святого Николая Чудотворца, расположенную над входом в пещерный монастырь, Казанский храм, пещерный храм в честь Николая Мирликийского Чудотворца.

После экскурсии по обители гости проследовали в трапезную монастыря, где их угостили обедом. Поездка никого не оставила равнодушным, все горячо поблагодарили работников Центра за организацию такой незабываемой поездки.