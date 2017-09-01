|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
40 граждан пожилого возраста Ленинского района города Пензы совершили экскурсионную поездку в Сазанский пещерный монастырь
Сегодня в Пензе
|
40 граждан пожилого возраста Ленинского района города Пензы совершили экскурсионную поездку в Сазанский пещерный монастырь Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни. Поездка была организована специалистами муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы совместно с Пензенской епархией русской православной церкви. Монастырь известен многим жителям Пензенской области. Он находится в посёлке Сазанье Сердобского района Пензенской области. Все желающие смогли посетить восстановленную часовню в честь Святого Николая Чудотворца, расположенную над входом в пещерный монастырь, Казанский храм, пещерный храм в честь Николая Мирликийского Чудотворца. После экскурсии по обители гости проследовали в трапезную монастыря, где их угостили обедом. Поездка никого не оставила равнодушным, все горячо поблагодарили работников Центра за организацию такой незабываемой поездки.
40 граждан пожилого возраста Ленинского района города Пензы совершили экскурсионную поездку в Сазанский пещерный монастырь Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни.
Поездка была организована специалистами муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» Ленинского района города Пензы совместно с Пензенской епархией русской православной церкви.
Монастырь известен многим жителям Пензенской области. Он находится в посёлке Сазанье Сердобского района Пензенской области. Все желающие смогли посетить восстановленную часовню в честь Святого Николая Чудотворца, расположенную над входом в пещерный монастырь, Казанский храм, пещерный храм в честь Николая Мирликийского Чудотворца.
После экскурсии по обители гости проследовали в трапезную монастыря, где их угостили обедом. Поездка никого не оставила равнодушным, все горячо поблагодарили работников Центра за организацию такой незабываемой поездки.
Новость: Администрация города Пензы 01 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru