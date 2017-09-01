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Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков поздравил студентов Пензенского государственного аграрного университета с Днем знаний
Сегодня в Пензе
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Глава областного аграрного ведомства пожелал студентам хорошего и плодотворного учебного года и нацелил на серьезную работу. «Выбрав данный вуз, вы уже делаете определенный выбор вашей будущей профессии, вы связываете себя с работой в отраслях АПК. Уверен, что отрасль будет и для вас интересной. Сегодня с определенной уверенностью могу заявить, что сельское хозяйство – отрасль, которая в регионе успешно развивается, это примеры и крупных холдингов, и малого, и среднего бизнеса. Отрасль интересная, представляющая большие возможности для самореализации. Надеюсь, что большинство себя найдет в данной сфере и будет трудиться на благо пензенского АПК», - отметил Андрей Бурлаков. Оборудованные современные аудитории позволят усовершенствовать учебный процесс, сделав его более наглядным с практической точки зрения. «Открытие специализированных аудиторий стало для нас уже традицией, приятно отметить, что в этом году аудиторию открыла компания «Русмолко», компания, занимающаяся именно производством сельхозпродукции, ранее аудитории у нас открывали компании-дилеры и производители техники, оборудования для АПК, семенного материала, агрохимии. Уверен, что и для других сельхозтоваропроизводителей подобный опыт станет интересным и данная практика продолжится. Большой плюс наличия подобных классов в том, что наши будущие профильные специалисты смогут не только получать высокие знания, но и смогут изнутри познакомиться с процессами производства в сельском хозяйстве, а также смогут увидеть и изучить новые модели техники, изучить детально агротехнологии. Это большой и бесценный опыт, который на самом деле дорогого стоит», - прокомментировал Андрей Бурлаков. Министр лично принял участие в торжественном открытии трех классов, поблагодарив представителей компаний за активное участие и большой вклад в развитие образования в АПК. Андрей Бурлаков поздравил преподавательский состав аграрного университета с новыми аудиториями, выразив надежду, что это значительно поможет им сделать занятия интересными, более специализированными.
Глава областного аграрного ведомства пожелал студентам хорошего и плодотворного учебного года и нацелил на серьезную работу.
«Выбрав данный вуз, вы уже делаете определенный выбор вашей будущей профессии, вы связываете себя с работой в отраслях АПК. Уверен, что отрасль будет и для вас интересной. Сегодня с определенной уверенностью могу заявить, что сельское хозяйство – отрасль, которая в регионе успешно развивается, это примеры и крупных холдингов, и малого, и среднего бизнеса. Отрасль интересная, представляющая большие возможности для самореализации. Надеюсь, что большинство себя найдет в данной сфере и будет трудиться на благо пензенского АПК», - отметил Андрей Бурлаков.
Оборудованные современные аудитории позволят усовершенствовать учебный процесс, сделав его более наглядным с практической точки зрения.
«Открытие специализированных аудиторий стало для нас уже традицией, приятно отметить, что в этом году аудиторию открыла компания «Русмолко», компания, занимающаяся именно производством сельхозпродукции, ранее аудитории у нас открывали компании-дилеры и производители техники, оборудования для АПК, семенного материала, агрохимии. Уверен, что и для других сельхозтоваропроизводителей подобный опыт станет интересным и данная практика продолжится. Большой плюс наличия подобных классов в том, что наши будущие профильные специалисты смогут не только получать высокие знания, но и смогут изнутри познакомиться с процессами производства в сельском хозяйстве, а также смогут увидеть и изучить новые модели техники, изучить детально агротехнологии. Это большой и бесценный опыт, который на самом деле дорогого стоит», - прокомментировал Андрей Бурлаков.
Министр лично принял участие в торжественном открытии трех классов, поблагодарив представителей компаний за активное участие и большой вклад в развитие образования в АПК. Андрей Бурлаков поздравил преподавательский состав аграрного университета с новыми аудиториями, выразив надежду, что это значительно поможет им сделать занятия интересными, более специализированными.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 01 2017
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