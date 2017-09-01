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МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы вновь распахнул свои двери навстречу новому учебному году
Сегодня в Пензе
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Около пятисот мальчишек и девчонок из общеобразовательных школ №№ 12, 27, 58 города Пензы стали участниками тематических утренников. Ребята все вместе вспоминали таблицу умножения, упражнялись в грамматике, смеялись над проделками Маши-первоклассницы. Кульминацией праздника стала дискотека с веселым музыкальным путешествием по экзотическим странам. Молодежный центр «Юность» города Пензы поздравляет учащихся и студентов с началом нового учебного года и приглашает к сотрудничеству родителей и педагогов!
Около пятисот мальчишек и девчонок из общеобразовательных школ №№ 12, 27, 58 города Пензы стали участниками тематических утренников.
Ребята все вместе вспоминали таблицу умножения, упражнялись в грамматике, смеялись над проделками Маши-первоклассницы. Кульминацией праздника стала дискотека с веселым музыкальным путешествием по экзотическим странам.
Молодежный центр «Юность» города Пензы поздравляет учащихся и студентов с началом нового учебного года и приглашает к сотрудничеству родителей и педагогов!
Новость: Администрация города Пензы 01 2017
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