МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы вновь распахнул свои двери навстречу новому учебному году

Около пятисот мальчишек и девчонок из общеобразовательных школ №№ 12, 27, 58 города Пензы стали участниками тематических утренников. Ребята все вместе вспоминали таблицу умножения, упражнялись в грамматике, смеялись над проделками Маши-первоклассницы. Кульминацией праздника стала дискотека с веселым музыкальным путешествием по экзотическим странам. Молодежный центр «Юность» города Пензы поздравляет учащихся и студентов с началом нового учебного года и приглашает к сотрудничеству родителей и педагогов!

Новость: Администрация города Пензы 01 2017