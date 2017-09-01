1 сентября библиотека для детей и юношества стала для юных пензенцев одним из знаковых мест, где можно было узнать много нового и интересного

Для миллионов учащихся нашей страны первый осенний день всегда наполнен множеством ярких, запоминающихся событий: встречами с педагогами, одноклассниками и друзьями, торжественными линейками и праздничными мероприятиями.



В День знаний в ней царило невероятное оживление: школьники и студенты знакомились с книжными новинками, представленными на тематических выставках, активно участвовали в правовом диалоге «Образование: право или обязанность?», обсуждали проблемы выбора профессии и способы стать успешными в жизни.



А еще с удовольствием учились в «Школе литературных наук» и виртуально путешествовали по родному городу, удивляясь новым открытиям.

И в этот день в библиотеке прошли первые театрализованные экскурсии традиционного марафона «В царстве удивительных книг».