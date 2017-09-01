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1 сентября библиотека для детей и юношества стала для юных пензенцев одним из знаковых мест, где можно было узнать много нового и интересного
Сегодня в Пензе
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Для миллионов учащихся нашей страны первый осенний день всегда наполнен множеством ярких, запоминающихся событий: встречами с педагогами, одноклассниками и друзьями, торжественными линейками и праздничными мероприятиями. И в этот день в библиотеке прошли первые театрализованные экскурсии традиционного марафона «В царстве удивительных книг».
Для миллионов учащихся нашей страны первый осенний день всегда наполнен множеством ярких, запоминающихся событий: встречами с педагогами, одноклассниками и друзьями, торжественными линейками и праздничными мероприятиями.
И в этот день в библиотеке прошли первые театрализованные экскурсии традиционного марафона «В царстве удивительных книг».
Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 01 2017
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