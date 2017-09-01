На внутридворовой территории многоквартирных жилых домов № 3,5 по ул. Лобачевского проведены заключительные бесплатные юридические консультации с жителями микрорайона. В мероприятии приняли участие представители администрации Первомайского района города Пензы, Регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов по Пензенской области, Управления Госжилстройтехинспекции Пензенской области, Управления ЖКХ города Пензы, Социального управления Первомайского района города Пензы. В ходе встречи жители задали ряд вопросов, касающихся деятельности управляющих компаний, начисления платы за потребление коммунальных ресурсов и капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройства внутридворовых территорий, социальных выплат гражданам, достигшим пенсионного возраста. В период с мая по август текущего года в Первомайском районе организовано и проведено 16 бесплатных юридических консультаций с жителями района.

Новость: Администрация города Пензы 01 2017