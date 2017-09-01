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Юрий Ильин поручил усилить контроль за ходом ремонта теплосетей
Сегодня в Пензе
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В обсуждении темы приняли участие начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» Алексей Михайлов, начальник Управления ЖКХ города Пензы Андрей Гришин и другие ответственные лица. Во время совещания рассматривались вопросы, касающиеся обеспечения теплом жителей дома №4 по улице Грибоедова, обустройства новых модульных котельных на территории областного центра. Начальник Управление по делам ГОЧС города, который непосредственно несет ответственность за подготовку к отопительному сезону, осуществляет личный контроль за ходом ремонта и гидравлических испытаний тепловых сетей доложил о ситуации в этой части. – В настоящий момент по линии ПАО «Т Плюс» имеется отставание от утвержденного графика выполнения работ. В частности, по объекту на площади Маршала Жукова, где ремонтные мероприятия должны были завершиться 31 августа. В связи с этим восемь многоквартирных жилых домов и одна больница остаются без горячего водоснабжения. От ресурсоснабжающей организации поступила телефонограмма о продлении сроков отключения данных объектов до 20 сентября, – сообщил Алексей Михайлов. – По улице Пушкина также работы не были завершены вовремя и на данный момент ведутся в низком темпе, создавая угрозу срыва сроков, из-за чего без ГВС находятся 14 домов, один детский сад и две школы. По сведениям Управление по делам ГОЧС города, за нарушение сроков производства земляных работ ПАО «Т Плюс» неоднократно привлекалась к ответственности. Учитывая данную информацию, заместитель главы администрации поручил усилить контроль за ходом ремонта теплосетей.
В обсуждении темы приняли участие начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» Алексей Михайлов, начальник Управления ЖКХ города Пензы Андрей Гришин и другие ответственные лица.
Во время совещания рассматривались вопросы, касающиеся обеспечения теплом жителей дома №4 по улице Грибоедова, обустройства новых модульных котельных на территории областного центра.
Начальник Управление по делам ГОЧС города, который непосредственно несет ответственность за подготовку к отопительному сезону, осуществляет личный контроль за ходом ремонта и гидравлических испытаний тепловых сетей доложил о ситуации в этой части.
– В настоящий момент по линии ПАО «Т Плюс» имеется отставание от утвержденного графика выполнения работ. В частности, по объекту на площади Маршала Жукова, где ремонтные мероприятия должны были завершиться 31 августа. В связи с этим восемь многоквартирных жилых домов и одна больница остаются без горячего водоснабжения. От ресурсоснабжающей организации поступила телефонограмма о продлении сроков отключения данных объектов до 20 сентября, – сообщил Алексей Михайлов. – По улице Пушкина также работы не были завершены вовремя и на данный момент ведутся в низком темпе, создавая угрозу срыва сроков, из-за чего без ГВС находятся 14 домов, один детский сад и две школы.
По сведениям Управление по делам ГОЧС города, за нарушение сроков производства земляных работ ПАО «Т Плюс» неоднократно привлекалась к ответственности.
Учитывая данную информацию, заместитель главы администрации поручил усилить контроль за ходом ремонта теплосетей.
Новость: Администрация города Пензы 01 2017
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