Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Суббота, 02 сентября 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Юрий Ильин поручил усилить контроль за ходом ремонта теплосетей
Сегодня в Пензе
 

В обсуждении темы приняли участие начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» Алексей Михайлов, начальник Управления ЖКХ города Пензы Андрей Гришин и другие ответственные лица.

Во время совещания рассматривались вопросы, касающиеся обеспечения теплом жителей дома №4 по улице Грибоедова, обустройства новых модульных котельных на территории областного центра.

Начальник Управление по делам ГОЧС города, который непосредственно несет ответственность за подготовку к отопительному сезону, осуществляет личный контроль за ходом ремонта и гидравлических испытаний тепловых сетей доложил о ситуации в этой части.

– В настоящий момент по линии ПАО «Т Плюс» имеется отставание от утвержденного графика выполнения работ. В частности, по объекту на площади Маршала Жукова, где ремонтные мероприятия должны были завершиться 31 августа. В связи с этим восемь многоквартирных жилых домов и одна больница остаются без горячего водоснабжения. От ресурсоснабжающей организации поступила телефонограмма о продлении сроков отключения данных объектов до 20 сентября, – сообщил Алексей Михайлов. – По улице Пушкина также работы не были завершены вовремя и на данный момент ведутся в низком темпе, создавая угрозу срыва сроков, из-за чего без ГВС находятся 14 домов, один детский сад и две школы.

По сведениям Управление по делам ГОЧС города, за нарушение сроков производства земляных работ ПАО «Т Плюс» неоднократно привлекалась к ответственности.

Учитывая данную информацию, заместитель главы администрации поручил усилить контроль за ходом ремонта теплосетей.

Новость: Администрация города Пензы 01 2017
2017-09-01
Во дворе многоквартирного дома № 11 по улице Экспериментальная состоялся праздник двора
 А у нас во дворе - радость и веселье
 
2017-09-01
Юрий Ильин поручил усилить контроль за ходом ремонта теплосетей
 Совещание по подготовке к отопительному сезону
 
2017-09-01
На внутридворовой территории многоквартирных жилых домов № 3,5 по ул. Лобачевского проведены заключительные бесплатные юридические консультации
 В ходе встречи жители задали ряд вопросов, касающихся деятельности управляющих компаний
 
2017-09-01
1 сентября библиотека для детей и юношества стала для юных пензенцев одним из знаковых мест, где можно было узнать много нового и интересного
 В библиотеке для детей и юношества прошел День знаний
 
2017-09-01
МБУ «Молодежный центр «Юность» г. Пензы вновь распахнул свои двери навстречу новому учебному году
 Тематический утренник помог вспомнить таблицу умножения
 
2017-09-01
Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков поздравил студентов Пензенского государственного аграрного университета с Днем знаний
 Министр сельского хозяйства Пензенской области принял участие в открытии новых учебных аудиторий Пензенского государственного аграрного университета
 
2017-09-01
40 граждан пожилого возраста Ленинского района города Пензы совершили экскурсионную поездку в Сазанский пещерный монастырь
 Поездка никого не оставила равнодушным, все горячо поблагодарили работников Центра за организацию такой незабываемой поездки
 
2017-09-01
1 сентября региональный центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки посетили учащиеся Пензенского колледжа транспортных технологий
 День знаний в региональном центре Президентской библиотеки
 
2017-09-01
В Пензенской области продолжается мониторинг торговых предприятий и предприятий общественного питания
 В процессе данного мониторинга в одном из кафе-шашлычной был установлен факт реализации алкогольной продукции непромышленной выработки
 
2017-09-01
Как сделать так, чтобы школьнику запомнился День знаний?
 Ему нужно просто побывать в Лермонтовской библиотеке на форуме «Твой день. Твой форум. Твоя Лермонтовка»
 
2017-09-01
Пензенский минсельхоз и руководители сахарных заводов приняли участие в совещании федерального аграрного ведомства по вопросам развития рынка сахара
 Открыл работу совещания с субъектами заместитель министра сельского хозяйства России Евгений Непоклонов
 
2017-09-01
МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» установил три новых остановочных павильона
 По проспекту Победы на остановках «Автодорожный колледж», «Школа №9», «Магазин «Россия»
 
2017-09-01
«День в редакции»
 В Пензенской области пройдет акция
 
2017-09-01
Министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков поздравил с началом учебного года ребят махалинской средней школы
 Глава регионального аграрного ведомства на торжественной линейке пожелал ученикам успехов и удачного начала учебного года
 
2017-09-01
Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский провел урок для первокурсников училища олимпийского резерва
 День знаний — один из самых долгожданных и волнующих праздников
 

Новости партнеров
 
??????.???????
 
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru