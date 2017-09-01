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Во дворе многоквартирного дома № 11 по улице Экспериментальная состоялся праздник двора
Сегодня в Пензе
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Самым активным жителям были вручены Благодарственные письма за активную гражданскую позицию и большой вклад в общественную жизнь района. Праздничное мероприятие сопровождалось концертной программой. Под громкие овации зрителей Виталий Мерёкин исполнял популярные хиты в окружении детворы. Взрослые аплодировали и подпевали. Детишки веселились и плясали. Музыка была слышна издалека, жители не могли пройти мимо и с удовольствием присоединялись к участию в праздничном мероприятии на свежем воздухе. Рядом, на дворовой спортивной площадке для детей были организованы подвижные спортивные игры, соревнования по волейболу среди школьных команд. В этот вечер люди, живущие в одном дворе, получили возможность лучше узнать друг друга, интересно отдохнуть и получить заряд бодрости и позитива.
Самым активным жителям были вручены Благодарственные письма за активную гражданскую позицию и большой вклад в общественную жизнь района.
Праздничное мероприятие сопровождалось концертной программой.
Под громкие овации зрителей Виталий Мерёкин исполнял популярные хиты в окружении детворы.
Взрослые аплодировали и подпевали. Детишки веселились и плясали.
Музыка была слышна издалека, жители не могли пройти мимо и с удовольствием присоединялись к участию в праздничном мероприятии на свежем воздухе.
Рядом, на дворовой спортивной площадке для детей были организованы подвижные спортивные игры, соревнования по волейболу среди школьных команд.
В этот вечер люди, живущие в одном дворе, получили возможность лучше узнать друг друга, интересно отдохнуть и получить заряд бодрости и позитива.
Новость: Администрация города Пензы 01 2017
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