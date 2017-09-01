Во дворе многоквартирного дома № 11 по улице Экспериментальная состоялся праздник двора

Самым активным жителям были вручены Благодарственные письма за активную гражданскую позицию и большой вклад в общественную жизнь района.

Праздничное мероприятие сопровождалось концертной программой.

Под громкие овации зрителей Виталий Мерёкин исполнял популярные хиты в окружении детворы.

Взрослые аплодировали и подпевали. Детишки веселились и плясали.

Музыка была слышна издалека, жители не могли пройти мимо и с удовольствием присоединялись к участию в праздничном мероприятии на свежем воздухе.

Рядом, на дворовой спортивной площадке для детей были организованы подвижные спортивные игры, соревнования по волейболу среди школьных команд.

В этот вечер люди, живущие в одном дворе, получили возможность лучше узнать друг друга, интересно отдохнуть и получить заряд бодрости и позитива.