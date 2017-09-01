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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил улицу Чкалова
Сегодня в Пензе
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Целью визита градоначальника стал контроль за исполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей. – Здесь работы ведутся плотно и в будние дни и в выходные, но, тем не менее, учитывая большой объем, необходимо привлекать дополнительные бригады, – поставил задачу Виктор Николаевич. Как сообщалось ранее, по линии ПАО «Т Плюс» имеется отставание от утвержденного графика выполнения работ. От ресурсоснабжающей организации была телефонограмма о продлении сроков отключения объектов до 20 сентября. В настоящее время без горячего водоснабжения остаются 23 жилых дома, 2 школы, 1 детский сад и 1 больница.
Целью визита градоначальника стал контроль за исполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей.
– Здесь работы ведутся плотно и в будние дни и в выходные, но, тем не менее, учитывая большой объем, необходимо привлекать дополнительные бригады, – поставил задачу Виктор Николаевич.
Как сообщалось ранее, по линии ПАО «Т Плюс» имеется отставание от утвержденного графика выполнения работ. От ресурсоснабжающей организации была телефонограмма о продлении сроков отключения объектов до 20 сентября.
В настоящее время без горячего водоснабжения остаются 23 жилых дома, 2 школы, 1 детский сад и 1 больница.
Новость: Администрация города Пензы 02 2017
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