Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил улицу Чкалова

Целью визита градоначальника стал контроль за исполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей.

– Здесь работы ведутся плотно и в будние дни и в выходные, но, тем не менее, учитывая большой объем, необходимо привлекать дополнительные бригады, – поставил задачу Виктор Николаевич.

Как сообщалось ранее, по линии ПАО «Т Плюс» имеется отставание от утвержденного графика выполнения работ. От ресурсоснабжающей организации была телефонограмма о продлении сроков отключения объектов до 20 сентября.

В настоящее время без горячего водоснабжения остаются 23 жилых дома, 2 школы, 1 детский сад и 1 больница.