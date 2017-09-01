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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Суббота, 02 сентября 2017
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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил улицу Чкалова
Сегодня в Пензе
 

Целью визита градоначальника стал контроль за исполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей.

– Здесь работы ведутся плотно и в будние дни и в выходные, но, тем не менее, учитывая большой объем, необходимо привлекать дополнительные бригады, – поставил задачу Виктор Николаевич.

Как сообщалось ранее, по линии ПАО «Т Плюс» имеется отставание от утвержденного графика выполнения работ. От ресурсоснабжающей организации была телефонограмма о продлении сроков отключения объектов до 20 сентября.

В настоящее время без горячего водоснабжения остаются 23 жилых дома, 2 школы, 1 детский сад и 1 больница.

Новость: Администрация города Пензы 02 2017
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2017-09-02
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев посетил улицу Чкалова
 Целью визита градоначальника стал контроль за исполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей
 
2017-09-01
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 А у нас во дворе - радость и веселье
 
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2017-09-01
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2017-09-01
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2017-09-01
40 граждан пожилого возраста Ленинского района города Пензы совершили экскурсионную поездку в Сазанский пещерный монастырь
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2017-09-01
1 сентября региональный центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки посетили учащиеся Пензенского колледжа транспортных технологий
 День знаний в региональном центре Президентской библиотеки
 
2017-09-01
В Пензенской области продолжается мониторинг торговых предприятий и предприятий общественного питания
 В процессе данного мониторинга в одном из кафе-шашлычной был установлен факт реализации алкогольной продукции непромышленной выработки
 
2017-09-01
Как сделать так, чтобы школьнику запомнился День знаний?
 Ему нужно просто побывать в Лермонтовской библиотеке на форуме «Твой день. Твой форум. Твоя Лермонтовка»
 

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