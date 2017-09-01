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В городе Кузнецке 6 лифтов введено в эксплуатацию по программе капремонта
Сегодня в Пензе
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Комиссией в составе представителей Регионального фонда капитального ремонта, Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, администрации города Кузнецка, управляющей компании, жильцов дома принято и введено в эксплуатацию 6 лифтов в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Кузнецк, ул. Гражданская, 49. Работы по замене лифтового оборудования выполняла подрядная организация ПАО «Карачаровский механический завод». Установленные лифты имеют кардинальные отличия по сравнению со старым оборудованием: современный дизайн, повышенную плавность хода, безопасность, энергоэффективность, вандалозащищенность, улучшенную шумоизоляцию, возможность эвакуации пассажиров в случае объявления пожарной тревоги. На всех лифтах установлены частотные преобразователи. Представители подрядной организации и обслуживающей организации призвали собственников беречь новое дорогостоящее имущество.
Комиссией в составе представителей Регионального фонда капитального ремонта, Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, администрации города Кузнецка, управляющей компании, жильцов дома принято и введено в эксплуатацию 6 лифтов в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Кузнецк, ул. Гражданская, 49.
Работы по замене лифтового оборудования выполняла подрядная организация ПАО «Карачаровский механический завод».
Установленные лифты имеют кардинальные отличия по сравнению со старым оборудованием: современный дизайн, повышенную плавность хода, безопасность, энергоэффективность, вандалозащищенность, улучшенную шумоизоляцию, возможность эвакуации пассажиров в случае объявления пожарной тревоги. На всех лифтах установлены частотные преобразователи. Представители подрядной организации и обслуживающей организации призвали собственников беречь новое дорогостоящее имущество.
Новость: Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области 02 2017
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