Виктор Кувайцев поставил под сомнение сотрудничество с двумя подрядными организациями

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел совещание и рабочий выезд по вопросам, связанным с реализацией проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Глава исполнительной власти города крайне недоволен качеством и своевременностью установки светофорных объектов, дорожных знаков и ограждений.

Он обратил внимание, что часть знаков, заменой которых занимается ООО ДСК «Поволжье», до сих пор не установлена.

– Мы реализуем такой масштабный проект, а у вас нет ни понимая, ни ответственности за свои обязательства, – подчеркнул Виктор Николаевич. – Вы не только сорвали сроки. Посмотрите, в каком состоянии находятся объекты, монтаж которых уже произведен – благоустройство не восстановлено, валяются знаки, мусор.

Таким образом, Виктор Кувайцев поставил под сомнение дальнейшее сотрудничество муниципалитета с ООО ДСК «Поволжье». Это также коснулось и ООО ПКФ «Термодом».

– Вы обещали, что к 1 сентября тротуар возле гимназии № 1 будет сделан. Но из-за вашей безответственности дети вынуждены ходить по проезжей части, – возмутился градоначальник.

Отмечая реализацию проекта «Формирование современной городской среды», Виктор Кувайцев поручил начальнику Управления ЖКХ г. Пензы Андрею Гришину следить за подрядчиками, регулярно напоминать им о сроках и недопущению отставания. Кроме того, дал задание ежедневно предоставлять отчет о том, в каких дворах и на каком этапе ведутся работы.