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В городе Каменке сдан еще один капитально отремонтированный многоквартирный дом
Сегодня в Пензе
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Комиссией в составе представителей Регионального фонда капитального ремонта, Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, администрации г. Каменки, управляющей организации, жильцов дома приняты работы по капитальному ремонту крыши и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Каменка, ул. Строительная, 2. Подрядной организацией ООО «Марина» в соответствии с заключенным договором подряда выполнялись работы по капитальному ремонту крыши и замене инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения указанного многоквартирного дома. Старая шиферная кровля заменена на новую из профилированного листа. Усилена стропильная система, произведена укладка пароизоляционного материала, полностью заменена обрешетка, восстановлены вентиляционные каналы. Все деревянные конструкции обработаны огнебиозащитным составом. По периметру кровли установлены снегозадержатели. При ремонте системы холодного водоснабжения старые металлические трубы, подверженные коррозии, заменены на более долговечные полипропиленовые, также и старые чугунные трубы водоотведения заменены на новые полиэтиленовые. В системе теплоснабжения заменены стояки отопления и общедомовая разводка. В местах общего пользования вся старая электрическая проводка заменена на медные силовые кабели с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением. Выполнены работы по устройству заземления и молниезации здания.
Комиссией в составе представителей Регионального фонда капитального ремонта, Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, администрации г. Каменки, управляющей организации, жильцов дома приняты работы по капитальному ремонту крыши и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Каменка, ул. Строительная, 2.
Подрядной организацией ООО «Марина» в соответствии с заключенным договором подряда выполнялись работы по капитальному ремонту крыши и замене инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения указанного многоквартирного дома.
Старая шиферная кровля заменена на новую из профилированного листа. Усилена стропильная система, произведена укладка пароизоляционного материала, полностью заменена обрешетка, восстановлены вентиляционные каналы. Все деревянные конструкции обработаны огнебиозащитным составом. По периметру кровли установлены снегозадержатели.
При ремонте системы холодного водоснабжения старые металлические трубы, подверженные коррозии, заменены на более долговечные полипропиленовые, также и старые чугунные трубы водоотведения заменены на новые полиэтиленовые.
В системе теплоснабжения заменены стояки отопления и общедомовая разводка.
В местах общего пользования вся старая электрическая проводка заменена на медные силовые кабели с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением. Выполнены работы по устройству заземления и молниезации здания.
Новость: Управление ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области 02 2017
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