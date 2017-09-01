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Хоккеисты пензенской молодежной команды «Дизелист» в финале турнира уверенно переиграли нефтекамский «Батыр»
Сегодня в Пензе
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В Глазове (Удмуртская Республика) завершился турнир памяти Сергея Николаевича Архангельского. Дублем в матче отличился пензенский нападающий Сергей Колесников, который стал лучшим бомбардиром предсезонного турнира. Дальнейшую подготовку к первенству Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2017/18 хоккеисты «Дизелиста» продолжат в Пензе. Напомним, что первенство стартует 17 сентября 2017 года. В этот день в матче открытия «Дизелист» примет в Пензе «Локо-Юниор» из Ярославля.
В Глазове (Удмуртская Республика) завершился турнир памяти Сергея Николаевича Архангельского.
Дублем в матче отличился пензенский нападающий Сергей Колесников, который стал лучшим бомбардиром предсезонного турнира.
Дальнейшую подготовку к первенству Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2017/18 хоккеисты «Дизелиста» продолжат в Пензе.
Напомним, что первенство стартует 17 сентября 2017 года. В этот день в матче открытия «Дизелист» примет в Пензе «Локо-Юниор» из Ярославля.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 02 2017
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