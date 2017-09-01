В поселке Лесном в 2017 году появится новый водопровод, строительство которого лично контролирует глава администрации ПензыВиктор Кувайцев.

Градоначальник вместе с заместителем главы администрации города по земельным и градостроительным вопросамМагомедом Агамагомедовым, главой администрации Железнодорожного района Олегом Денисовым и начальником Управления капитального строительства г. Пензы Игорем Умновым посетил строительную площадку. Здесь на сегодняшний день выполнена разбивка трассы, ведется подготовка территории под насосную станцию и резервуары чистой воды.

Глава исполнительной власти Пензы поручил Игорю Умнову оказать содействие в организации работ не только в будние, но и выходные дни.

- Время ограничено. Завершить строительство водопровода согласно контракту необходимо к 25 декабря, - отметил Виктор Кувайцев.

Напоминаем, водопровод будет протянут от города Заречного до существующих внутриквартальных сетей поселка Лесной, его общая протяженность составит 2700 м.

Также в этот день Виктор Николаевич побывал на набережной реки Суры. На объекте продолжается подготовка основания под устройство нижней прогулочной зоны, лестничных маршей, укрепление склона.

Глава администрации города дал задание усилить работы путем привлечения дополнительных бригад.